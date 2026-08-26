Spor, který odstartoval 18. srpna u federálního soudu v Oaklandu, skončil dříve, než se pořádně rozjel. Meta a koalice amerických generálních prokurátorů se dohodly na urovnání během druhého týdne líčení, ačkoli proces měl podle původního plánu pokračovat až do začátku října.

Téměř tři desítky států USA firmu vinily z toho, že sociální sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost, a zatajovala tyto dopady před veřejností.

Meta za dohodu zaplatí až 18 miliard dolarů. Je to rekordní částka, její dopad na dlouhodobé hospodaření firmy je ale marginální. Součástí dohody jsou však také provozní změny Facebooku a Instagramu.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Co přesně Meta v rámci dohody musí změnit a jak se to dotkne náctiletých uživatelů.
  • Proč je 18 miliard dolarů prakticky marginálních.
  • Jak se do dohody mohou zapojit TikTok a YouTube.

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.