Spor, který odstartoval 18. srpna u federálního soudu v Oaklandu, skončil dříve, než se pořádně rozjel. Meta a koalice amerických generálních prokurátorů se dohodly na urovnání během druhého týdne líčení, ačkoli proces měl podle původního plánu pokračovat až do začátku října.
Téměř tři desítky států USA firmu vinily z toho, že sociální sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost, a zatajovala tyto dopady před veřejností.
Meta za dohodu zaplatí až 18 miliard dolarů. Je to rekordní částka, její dopad na dlouhodobé hospodaření firmy je ale marginální. Součástí dohody jsou však také provozní změny Facebooku a Instagramu.
Co se dočtete dál
- Co přesně Meta v rámci dohody musí změnit a jak se to dotkne náctiletých uživatelů.
- Proč je 18 miliard dolarů prakticky marginálních.
- Jak se do dohody mohou zapojit TikTok a YouTube.