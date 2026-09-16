Umělou inteligenci používá většina lidí, ať už o tom ví, nebo ne. Pro uživatele je ale AI často jen „čatdžípítý“ a termíny jako token, inference nebo fine-tuning zůstávají nesrozumitelnou hantýrkou.
I když velké jazykové modely dokážou vysvětlit principy svého fungování samy, vytvořili jsme přehled základních i pokročilejších pojmů, které s pochopením umělé inteligence pomohou. Termíny jsou seřazené tematicky od jednoduchých po pokročilé.
Co se dočtete dál
- Co přesně znamenají pojmy, jako je token, parametr nebo context window.
- Jak probíhá vývoj velkých jazykových modelů a co ovlivňuje jejich chování.
- Jak ze systémů umělé inteligence dostat maximum a jak alespoň částečně obejít zbytečnou cenzuru.