Umělou inteligenci používá většina lidí, ať už o tom ví, nebo ne. Pro uživatele je ale AI často jen „čatdžípítý“ a termíny jako token, inference nebo fine-tuning zůstávají nesrozumitelnou hantýrkou.

I když velké jazykové modely dokážou vysvětlit principy svého fungování samy, vytvořili jsme přehled základních i pokročilejších pojmů, které s pochopením umělé inteligence pomohou. Termíny jsou seřazené tematicky od jednoduchých po pokročilé.

Zbývá vám ještě 95 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Co přesně znamenají pojmy, jako je token, parametr nebo context window.
  • Jak probíhá vývoj velkých jazykových modelů a co ovlivňuje jejich chování.
  • Jak ze systémů umělé inteligence dostat maximum a jak alespoň částečně obejít zbytečnou cenzuru.

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.