Jde o „ohromující krádež bezprecedentních rozměrů a možná největší krádež lidské práce v dějinách“. Tak popsal přístup OpenAI k získávání tréninkových dat pro umělou inteligenci ředitel pro aplikovanou vědu společnosti Microsoft Brent Hecht.
Důkazy o tom, jak největší AI laboratoř zacházela s autorskými právy, odhalila nově zveřejněná žádost The New York Times o rozhodnutí bez hlavního líčení ve sporu mezi americkým deníkem a OpenAI s Microsoftem.
Co se dočtete dál
- Co si manažeři OpenAI a Microsoftu psali o trénování AI na zpravodajském obsahu.
- Jak výrazně podle interních dat Microsoftu klesá návštěvnost některých médií po použití AI odpovědí.
- Proč je pro spor OpenAI s The New York Times důležitý rozdíl mezi použitím obsahu a způsobem jeho získání.