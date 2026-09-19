Jde o „ohromující krádež bezprecedentních rozměrů a možná největší krádež lidské práce v dějinách“. Tak popsal přístup OpenAI k získávání tréninkových dat pro umělou inteligenci ředitel pro aplikovanou vědu společnosti Microsoft Brent Hecht.

Důkazy o tom, jak největší AI laboratoř zacházela s autorskými právy, odhalila nově zveřejněná žádost The New York Times o rozhodnutí bez hlavního líčení ve sporu mezi americkým deníkem a OpenAI s Microsoftem.

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Co se dočtete dál

  • Co si manažeři OpenAI a Microsoftu psali o trénování AI na zpravodajském obsahu.
  • Jak výrazně podle interních dat Microsoftu klesá návštěvnost některých médií po použití AI odpovědí.
  • Proč je pro spor OpenAI s The New York Times důležitý rozdíl mezi použitím obsahu a způsobem jeho získání.

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