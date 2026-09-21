Je to tu, „jablečná“ sezona už začala. Od pátečního zahájení prodeje nových telefonů, sluchátek a hodinek od Applu testujeme první tři produkty. iPhone 18 Pro potřebuje několik dní jen na to, aby se dostal do optimální kondice kvůli nutnosti zpracovat všechna uložená data. I nová verze hodinek Apple Watch Ultra musí ještě sbírat údaje.
Už nyní je ale zřejmé, jak dopadla sluchátka AirPods 5, která byla největším překvapením letošní produktové prezentace Applu. A máme také první postřehy o iPhonu, včetně mírného zklamání z vínové barvy.
Co se dočtete dál
- Co se na AirPodech 5 podařilo Applu zlepšit a kde naopak naráží na limity otevřené konstrukce.
- Jaký výkon skutečně nabízí nový čip A20 Pro a co znamená pro každodenní používání.
- Co přináší nová variabilní clona iPhonu 18 Pro a proč majitelé iPhonu 17 nemusí spěchat s upgradem.