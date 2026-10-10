Vysoké náklady na vývoj a provoz systémů umělé inteligence i prostý tlak investorů vedou společnost Meta Platforms k hledání dalších zdrojů příjmů. Aktuálně se firma snaží prosadit předplatné pro spotřebitele i pro firemní zákazníky. Jedním ze způsobů, jak je přimět k placení, je zpoplatnění příspěvků obsahujících odkazy.

Meta s testováním nového systému začala už na konci loňského roku. Pro stránky, které se staly součástí testu, to znamená omezení počtu příspěvků s odkazem mimo sociální síť na pouhé dva za měsíc.

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Co se dočtete dál

  • Kolik si Meta začne účtovat za příspěvky s odkazy na firemních profilech.
  • Jak algoritmy Facebooku a Instagramu proměnily sociální sítě a celý internet.
  • Co mohou firmy se změnami dělat a jak si mohou budovat vlastní publikum.
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