Zatím tři velká datová centra „ruského Googlu“ hoří. Ukrajinské drony během čtyř dnů zasáhly technologická centra největší ruské internetové firmy Yandex a narušily digitální infrastrukturu Ruské federace.
Výpadky služeb Yandexu se dotkly vlastních služeb firmy, které používá 80 procent Rusů. Velký dopad má například výpadek platební služby Yandex Pay a desáté největší ruské banky Yandex bank. Problémy hlásí také další společnosti, které využívají služby Yandexu včetně bank a online obchodů. Vyřazení ruských datacenter může mít vliv i na provoz na „západních“ sociálních sítích.
Co se dočtete dál
- Které služby v Rusku výpadky datových center Yandexu zasáhly.
- Proč může být obnova poškozené infrastruktury složitější než samotné přesměrování provozu.
- Jak mohou útoky ovlivnit provoz ruských trollích farem a šíření propagandy na sociálních sítích.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace