Zatím tři velká datová centra „ruského Googlu“ hoří. Ukrajinské drony během čtyř dnů zasáhly technologická centra největší ruské internetové firmy Yandex a narušily digitální infrastrukturu Ruské federace.

Výpadky služeb Yandexu se dotkly vlastních služeb firmy, které používá 80 procent Rusů. Velký dopad má například výpadek platební služby Yandex Pay a desáté největší ruské banky Yandex bank. Problémy hlásí také další společnosti, které využívají služby Yandexu včetně bank a online obchodů. Vyřazení ruských datacenter může mít vliv i na provoz na „západních“ sociálních sítích.

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Co se dočtete dál

  • Které služby v Rusku výpadky datových center Yandexu zasáhly.
  • Proč může být obnova poškozené infrastruktury složitější než samotné přesměrování provozu.
  • Jak mohou útoky ovlivnit provoz ruských trollích farem a šíření propagandy na sociálních sítích.
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