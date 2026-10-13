Meta jen několik týdnů po představení populárního modelu Muse Spark 1.3 a AI agenta Muse s roztomilým maskotem překvapila lídry trhu s AI systémy. Nové velké jazykové modely Muse Wonder a Muse Wonder Full v řadě testů překonávají to nejlepší, co nabízí konkurenční Anthropic i OpenAI.

„Je to něco málo přes rok, co jsme založili Meta Superintelligence Labs (divizi firmy Meta zaměřenou na AI – pozn. red.). Muse Spark byla naše první rodina modelů a nyní přichází Muse Wonder, mnohem větší a pokročilejší třída systémů, která nás posouvá na samotnou hranici možného,“ uvedl při představení novinek šéf společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg.

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Co se dočtete dál

  • Proč Muse Wonder Full v souhrnném žebříčku konkuruje nejlepším modelům, ale nevyhrává ve všem.
  • Jak dopadají nové modely Mety v nezávislých testech programování a praktických pracovních úloh.
  • Kolik stojí provoz Muse Wonder a proč může být důležitější spotřeba tokenů než cena samotného modelu.
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