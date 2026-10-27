Veřejný registrační prospekt S-1 společnosti Anthropic budou jednou studovat doktorandi na ekonomických vysokých školách. Americká AI laboratoř, v jejímž čele stojí Dario Amodei, žádá o vstup na Nasdaq Global Select Market pod tickerem ANT. Podle mediálních zpráv by se její valuace při IPO mohla pohybovat mezi 1,5 a dvěma biliony dolarů.
Pro srovnání: při dosud největším prvotním úpisu akcií se firmě Space X Elona Muska podařilo v červnu od investorů vybrat 75 miliard dolarů (1,57 bilionu korun), přičemž její ohodnocení se dostalo přes dva biliony dolarů.
Formální dokument Anthropicu určený potenciálním investorům obsahuje varování před existenčními riziky spojenými s umělou inteligencí, tajemné nástupce současného vedení i zuckerbergovský přístup k udržení kontroly nad veřejně obchodovanou společností.
Co se dočtete dál
- Co přesně obsahují závazky, které mohou dosáhnout stovek miliard dolarů.
- Proč chce Anthropic na burzu, přestože má mimořádné hotovostní rezervy.
- Jak bude fungovat systém, který omezuje vliv běžných akcionářů.
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