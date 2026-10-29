Necelý měsíc po představení modelu Gemini 4 Argon ukázal Google druhého zástupce této generace umělé inteligence. Interní laboratoř DeepMind s ním ovládla několik žebříčků schopností velkých jazykových modelů včetně inovované a přísnější verze Artificial Analysis Intelligence Indexu.
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Samotný žebříček přitom jen o den dříve prošel zatím nejradikálnější proměnou metodiky od svého vzniku. Nové nastavení s velkým podílem tajných a záměrně nejednoznačných úloh vyhovuje drahým americkým modelům. Čínské otevřené systémy se ze dne na den propadly o desítky procent.
Co se dočtete dál
- Jak se Googlu povedlo překvapit konkurenci novým, ještě výkonnějším modelem AI.
- Kde je Gemini 4 Carbon nejsilnější a kde má ještě přemožitele.
- Proč nejpopulárnější žebříček schopností AI sesypal čínské modely dolů.
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