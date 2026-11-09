Podle amerických zpravodajských služeb měl šéf Nvidie Jensen Huang poměr s bývalou manažerkou singapurské firmy Megaspeed Alicí Huang. Washington ji podezřívá ze snahy získat od něj informace pro čínskou rozvědku. Huang se k románku přiznal poté, co americká média přišla s informací, že se podle tajných služeb stal terčem čínské zpravodajské operace.

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Co se dočtete dál

  • Jak se singapurská firma Megaspeed stala jedním z největších odběratelů čipů Nvidie.
  • Proč americké tajné služby podezírají Alici Huangovou z práce pro čínskou rozvědku.
  • Jakou roli může skandál sehrát v americkém sporu o vývoz pokročilých čipů do Číny.
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