Podle amerických zpravodajských služeb měl šéf Nvidie Jensen Huang poměr s bývalou manažerkou singapurské firmy Megaspeed Alicí Huang. Washington ji podezřívá ze snahy získat od něj informace pro čínskou rozvědku. Huang se k románku přiznal poté, co americká média přišla s informací, že se podle tajných služeb stal terčem čínské zpravodajské operace.
Co se dočtete dál
- Jak se singapurská firma Megaspeed stala jedním z největších odběratelů čipů Nvidie.
- Proč americké tajné služby podezírají Alici Huangovou z práce pro čínskou rozvědku.
- Jakou roli může skandál sehrát v americkém sporu o vývoz pokročilých čipů do Číny.
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