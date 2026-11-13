Zásadní událostí tohoto týdne bylo odstoupení Jensena Huanga z pozice generálního ředitele Nvidie. Odchod nebyl dobrovolný a veřejně prezentovaným důvodem byla ztráta důvěry, za níž stojí informace o trojí nevěře. Jedna z nich měla ale hlubší podtext – Jensen Huang udržoval intimní vztah s čínskou manažerkou singapurské firmy. Další dvě intimní partnerky našel Huang mezi svými podřízenými.

Problém nebyl v národnosti Alice Huang, ale v tom, že přes firmu s ní spojenou Nvidia načerno prodávala své grafické karty do Číny navzdory americkému embargu. Konec týdne však i přes dramatické změny v nejdůležitější firmě AI éry ovládl Microsoft, který zaznamenal dlouhý výpadek svých cloudových služeb.

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Co se dočtete dál

  • Co způsobilo rozsáhlý výpadek cloudových služeb Microsoftu a proč se nedařilo obnovit jejich provoz.
  • Jaké důsledky má odchod Jensena Huanga pro nejdůležitější firmu současné AI revoluce.
  • Jak nové AI modely Anthropicu a Googlu mění poměr výkonu, rychlosti a ceny.
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