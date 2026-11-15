Dne 29. října z internetu „zmizela“ služba Archive of Our Own, největší světový archiv fanfiction, který každý týden zaznamená kolem 800 milionů zobrazených stránek. Provozovatelská organizace přístup k webu vypnula po dosud neupřesněném bezpečnostním incidentu. Šlo nejspíše technicky jen o jeden z mnoha terčů kybernetických útoků, jakým podlehlo například i české herní studio Warhorse.

Reakce uživatelů Archive of Our Own, známého pod zkratkou AO3, však připomínaly spíše výpadek velké sociální sítě než specializovaného literárního archivu.  Nejde o obyčejnou stránku s povídkami, je to kolektivní paměť celých subkultur. Po více než dvou týdnech se největší archiv fanouškovské tvorby vrátil.

Ale abychom pochopili, proč dočasná ztráta AO3 vyvolala tak silné reakce, je třeba nejprve vysvětlit, co vlastně fanfiction je.

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Co se dočtete dál

  • Co skrývá fenomén fanfiction a proč pro miliony lidí představuje důležitou součást života.
  • Proč autoři fanfikcí varují před mrtvými hrdličkami a publikují spoustu erotiky.
  • Co stálo za výpadkem AO3 a jaká dočasná omezení platí pro jeho užáivatele po obnovení provozu.
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