Chvíli to vypadalo, že Panasonic bude jediná značka, která bude vyrábět Blu-ray přehrávače. DVD a Blu-ray disky včetně UltraHD verzí mizí z pultů, ale ještě rychleji se ztrácí jejich přehrávače. Sony, Oppo, LG nebo Samsung už s výrobou skončily.
Uvolněný prostor chce využít nová čínská značka Krovatar, která letos představila hned čtyři modely Blu-ray přehrávačů. My jsme otestovali model s nejlepším poměrem ceny a výkonu –KBU-300, který podporuje disky s obrazem ve 4K rozlišení a který může zaujmout i hi-fisty díky schopnosti přehrávat další dnes téměř zapomenutý formát – SACD.
Co se dočtete dál
- Proč je příchod neznámé čínské značky dobrou zprávou pro filmové fanoušky.
- Co všechno zvládne Blu-ray přehrávač Krovatar a kde jsme našli mezery.
- Co nabízí filmy na discích proti streamování.
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