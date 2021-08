Intel může pořádně zamotat hlavu AMD a Nvidii. Duopol výrobců výkonných grafických karet ve spojení s pandemií pro fanoušky počítačových her nebyl vlídný. Poměr ceny a výkonu grafických karet se kvůli přemíře poptávky nad nabídkou vrátil o tři roky zpátky – a Intel to může změnit.

Klíčem k levnějším grafickým kartám má být konkurence v podobě nových samostatných grafických karet, které nebudou jen v noteboocích z výroby, nýbrž půjdou zasunout do klasického desktopu. Očekává se, že Intel první generaci grafických karet s obchodní značkou Arc představí během veletrhu CES 2022, prodávat by je měl už v prvním čtvrtletí příštího roku.

Vstup nového hráče do segmentu, který z přibližně 80 procent ovládá jediný výrobce, má velký potenciál z pohledu zákazníků. Přirovnat by se dal například ke vstupu nového mobilního operátora do českého telekomunikačního duopolu v roce 2000. Oskar tehdy přinesl snížení cen a pomohl dostat mobily mezi novou skupinu zákazníků. Intel bude mít jednoduše motivaci nabízet grafické karty levněji právě proto, aby získal tržní podíl.

Intel už má podle informací na produktovém webu zajištěnou podporu výrobců počítačů pro své grafické karty. Bude přitom zajímavé sledovat, zda Intel odolá lákavé možnosti tlačit na obchodní partnery a spojit dodávky procesorů právě s odběrem grafických čipů. Intel za potlačování konkurence dostal od EU v roce 2009 rekordní pokutu 1,06 miliardy eur, ale v případě samostatných grafických karet je vyzyvatelem dominantní Nvidie.

Od alchymisty ke druidovi

Během představeného jména nových karet Intel zveřejnil také hrubé informace o své strategii. Nové grafické karty mají umožnit hraní moderních titulů s vysokým rozlišením a podporou všech aktuálních technologií. Intel zdůraznil obě nejzajímavější – raytracing, tedy fyzikální simulaci světla a stínů, a hlavně využití umělé inteligence ke zvyšování kvality obrazu podobně, jako to umí funkce DLSS 2.0 od Nvidie.



Grafická karta v rámci této technologie vypočítá zobrazovanou scénu v nižším rozlišení, umělá inteligence pak tento obraz převede do vyššího rozlišení. V podporovaných titulech přináší použití strojového učení při vylepšování obrazu nárůst počtu zobrazených snímků o desítky procent s malým vlivem na množství detailů ve scéně. V krátkém videu firma ukázala, jak na chystaných grafických kartách běží například závodní hra Forza Horizon 4 nebo střílečka Exodus – ovšem bez informace o použitém rozlišení a nastavení detailů, o dosaženém počtu snímků nemluvě.

Intel dal také najevo, že pro něj nejde o výstřel do tmy, ale o strategický krok, který je naplánovaný na léta dopředu. Firma oznámila, že první grafické karty budou mít čipy s kódovým označením Alchemist. Následovat pak budou generace s označením Battlemage, Celestial a Druid. I tyto krycí názvy odkazují na fantasy a orientaci usnadňují zájemcům o nové technologie i tím, že jde o jména v abecedním pořadí. Další generace tak bude mít označení začínající na E, možná Elf, ale k takovému oznámení Intel zatím nesáhl. Už tři oznámené generace představují pravděpodobně pětiletý plán.

Opravdové hraní na dosah

Intel se o vývoj výkonných grafických karet, které by mohly konkurovat produktům AMD a Nvidie, snaží už dlouho a postupně sbírá úspěchy. Výkon integrovaných grafických karet v tenkých noteboocích se během krátké doby zvýšil čtyřnásobně a Intel s grafikami Iris reálně konkuruje levnějším variantám grafik od Nvidie. Další krok k rozšíření portfolia produktů přinesla první samostatná grafická karta pro notebooky Iris Xe, která má výkon srovnatelný s čipem Nvidia MX350.

Poslední krok k „opravdovému hraní“ před příchodem „Alchymisty“ představuje grafická karta Intel DG1, samostatná karta pro osobní počítače, která je ale dostupná pouze velkým výrobcům osobních počítačů a například na Alze se koupit nedá. Není to ani velká škoda: Intel DG1 odpovídá GeForce GTX 1030 – a to není žádný trhač asfaltu. Se středním nastavením detailů se na ní ve FullHD rozlišení dá hrát třeba Euro Truck Simulator 2, Fortnite, GTA V a s nízkými detaily třeba i Zaklínač 3.

Pokračující boj o křemíkové pláty

Reálný efekt nových produktů Intelu na ceny grafických karet vhodných pro fanoušky videoher bude záležet nejen na samotném výkonu nových čipů, ale také na celkové situaci na trhu. Intel si údajně nebude vyrábět grafické čipy sám ve svých továrnách, ale zakázkově u společnosti TSMC, jejíž kapacity využívá AMD i Nvidia a také Apple s Qualcommem.

Tento boj je napínavý, Intelu se ale povedlo zajistit si většinu dostupných kapacit pro další generaci čipů, které bude TSMC vyrábět technologií s označením 3nm, to ale pomůže až jeho další generaci grafických karet. Intel se navíc snaží rozšiřovat a modernizovat i vlastní výrobní kapacity, proto se nový šéf firmy Pat Gelsinger pokouší vyjednat co nejlepší podmínky ve Spojených státech i v Evropě. Kvůli strategickým obavám o dostupnost čipů v budoucnosti totiž plánují USA i EU subvence na budování nových továren na výrobu křemíkových čipů.

To vše by mělo přispět k postupnému uklidňování situace a snižování cen. Aktuální situace, kdy grafické karty stále stojí o 60 až 100 procent více, než byla jejich doporučená cena při uvedení na trh, musí jednou skončit.