Odstartovat představení nejprodávanějších telefonů na světě písničkou a virtuální procházkou pouští chce odvahu. Ta Applu nechyběla, a tak po vtipných i dojemných úvodech svých tiskových konferencí, které předvedl v minulosti, zkusil při svém druhém čistě virtuálním představení telefonů příjemnou hudbu s dramatickými záběry na kalifornskou přírodu i města.

Mohl si to dovolit s vědomím, že navzdory nepříjemným únikům informací představí něco, co nikdo nečeká. Vedle nových iPhonů a chytrých hodinek Apple překvapil, když jako první nový produkt ukázal vylepšený základní iPad a iPad mini. Ještě větším překvapením ale je, že se Apple začal srovnávat s konkurencí a že nové iPhony firma tak odbyla.

Záplavu novinek zahájily informace o Apple TV+. Applu se díky kombinaci investic do exkluzivního obsahu a nabízení ročního přístupu zdarma všem zákazníkům, kteří si koupili nějaké jeho zařízení, podařilo vybudovat solidní komunitu uživatelů. Během své show prezentoval Apple TV+ nikoliv přes počty uživatelů, ale přes počty nominací na oborová ocenění, která získal pro své seriály a dokumenty. Nabídka Applu není nijak široká, ale podobně jako Disney Plus vytěží maximum z Mandaloriana, těží Apple z obří popularity svého sitcomu Ted Lasso.

Firma schválně vydává nové díly postupně a tak, aby se poslední díl druhé série přehoupnul přes jednoroční bezplatné období pro majitele iPhonů 12. Letos podle všeho již tak štědrý nebude – stávající strategie mu přinesla podle odhadů už 10 milionů platících zákazníků, dalších 10 milionů využívá bezplatné zkušební období.

Hrdina s velkou obrazovkou

Nový iPad na představení nových iPhonů? Proč ne, řekl si Apple a představil hned dva. Nejspíše místo očekávané třetí generace sluchátek AirPods, aby trochu vyvedl z rovnováhy všechny šiřitele neoficiálních informací. Proti nim Apple letos vytáhl zákony i přísnější procesy u dodavatelských firem.

Představení iPadů nebyl špatný tah, ale přišel příliš brzy. Apple tak ukázal vlastně to nejzajímavější za celý večer. Už nová generace základního iPadu s 10,2“ obrazovkou dostala solidní vylepšení a to Apple zachoval starý design s klasickým tlačítkem Home. I dva roky starý procesor A13 se totiž docela dobře vyrovná procesorům v nejlepších tabletech s Androidem. Apple vylepšil i fotoaparát a dopředu dal ultraširoký objektiv, který podporuje funkci CenterStage – sledování osoby v prostoru a zarámování postavy nebo rozšíření záběru pro celou rodinu před objektivem.

Nový velký „levný“ iPad těží z kvalitního softwaru. Foto: Apple

Za 10 tisíc korun ve verzi se 64 GB prostoru to není na impulzivní nákup, ale po pečlivé rozvaze působí iPad jako výborná volba pro někoho, kdo chce tablet používat jako náhradu počítače se všemi nevýhodami, které k tomu patří. Nebo pro rodiče, kteří chtějí dětem usnadnit první setkání s elektronikou. Bez ohledu na hardware je totiž nejsilnější stránkou iPadu obrovské množství softwaru, který specifika tabletu umí využít.

iPad mini je pro Apple prestižnější, a tak dostal více lepších součástek. Vizuálně je změna dramatická. Displej vyrostl ze 7,9“ na 8,3“, tedy přibližně o centimetr, a z čelní plochy zmizelo tlačítko Home. Čtečka otisků se po vzoru iPadu Pro přesunula na horní hranu do vypínače. iPad mini má nejen větší, ale také jasnější displej s jasem až 500 nitů. Další změnou je přítomnost konektoru USB-C, který rozšiřuje nabídku příslušenství, jež lze s iPadem mini používat.

iPad mini má nový konektor a větší obrazovku s menšími rámečky. Foto: Apple

iPad mini je také první tablet od Applu s novým procesorem Apple Bionic A15. Už tady ale Apple naznačil, že letos je něco jinak – firma se procesoru věnovala relativně málo. Ale k tomu se dostaneme… Jako výhodu Apple uváděl podporu sítí 5G, fotoaparát s možností natáčet video v rozlišení 4K a kamerku s podporou CenterStage.

Nový iPad mini se začne prodávat 24. září, předobjednat jde už nyní za 14 490 korun.

Hodinky s klávesnicí

Od hodinek Apple Watch se čekala výrazná změna designu s větší obrazovkou a plochými stranami. To se splnilo napůl. Možná kvůli výrobním problémům, možná nový design dostanou hodinky až za rok, ale ty letošní mají o 20 procent větší obrazovku s výrazně menšími rámečky. Díky tomu se Applu povedlo dostat do hodinek větší tlačítka v aplikacích, detailnější a informativnější komplikace do ciferníků, a hlavně funkční klávesnici s podporou psaní pohybem prstu mezi písmeny.

Nová verze hodinek je i nadále vodotěsná do 50 metrů, ale nyní mají hodinky i atest na odolnost proti prachu, a to v hodnotě IP6X. Hodinky se také o třetinu rychleji nabíjejí, i když výdrž zůstala přes větší tělo stejná, nejspíše kvůli jasnějšímu displeji při používání funkce stále aktivního displeje – v interiérech mohou hodinky v klidovém stavu svítit až o 70 procent více.

Update hodinek je čistě designový. Firma zvětšila pouzdro o milimetr, displej o 20 procent, ale čip pohánějící hodinky zůstal stejný, stejně jako v případě Apple Watch 5 a 6. Je to trochu překvapení, ale dává to smysl s ohledem na to, jaký náskok měl Apple u chytrých hodinek doposud. Jediné konkurenceschopné hodinky, co se týká svižnosti chodu aplikací, zatím nabízí Samsung v podobě nových Galaxy Watch4 se systémem WearOS by Samsung.

Apple Watch mají menší rámeček, uvnitř však nejsou nové senzory ani čip. Foto: Apple

Apple přidává do hodinek i nové funkce, ale pouze softwarové – očekávané nové senzory s měřením krevního tlaku se do hodinek nedostaly. Zajímavé je, že jako největší funkční novinku prezentoval Apple automatické rozpoznání jízdy na kole podle údajů z GPS a zdravotních senzorů. Hodinky však nezačnou automaticky zaznamenávat pohyb jako cvičení s odpovídajícími daty, jen uživatele vyzvou ke spuštění tohoto režimu. Samsung tak zůstává jedinou firmou, která nabízí plně automatické rozpoznání a záznam cvičení, pravděpodobně díky kvalitní patentové ochraně.

Funkční stagnaci vyrovnal Apple novými barvami, jež budou výraznější a bude jich víc – levnější v hliníku, dražší v oceli a nejlepší v titanu. Dobrou zprávou je, že i přes malé zvětšení pouzdra zůstávají hodinky kompatibilní se stávajícími náramky, i když Apple samozřejmě vyrobil záplavu nových barev a vzorů.

Hezčí design hodinek může k prodejnímu úspěchu stačit, funkcí mají Apple Watch dost. Foto: Apple

Firma zatím neoznámila datum, kdy začne hodinky prodávat, čímž nepřímo potvrdila problémy s výrobou, o kterých jsme nedávno psali. Až na trh vstoupí, zůstanou zde ještě levnější modely Series 3 a Apple Watch SE. Šestky se jen doprodají, Apple je neplánuje dál vyrábět.

iPhony s překvapením

Apple si iPhony nechal na konec. Ukázalo se, že malé množství úniků informací bylo logické – nové iPhony přinášejí minimum inovací. Jako by si Apple letos vzal oddechový čas, což není poprvé – u Applu bylo chvíli typické střídání velkých a malých změn zvýrazněných použitím písmena „S“ v názvu telefonů se stejnou číslovkou.

Nové iPhony jsou i nadále „nejlepší v historii“, mají „nejvýkonnější procesor v historii“ a „nejlepší sadu fotoaparátů v historii iPhonů“, ale také jsou to nejnudnější iPhony, které Apple vyrobil za hodně dlouhou dobu; nejspíše nejnudnější iPhony v historii vesmíru.

Na představení nových iPhonů nebylo zvláštní to, že jsou od pohledu skoro stejné, ale to, že o nich Apple mluvil poprvé jinak. Poprvé se srovnával přímo s konkurencí, aniž by vysvětlil zvědavému publiku, jak se iPhone zlepšil vůči loňskému modelu. To je pro Apple netypické, a tvrzení, že jsou nové čipy až o 50 procent výkonnější ve výpočtech a až o 30 procent u zpracování grafiky, tak působilo ploše. Už proto, že se Apple srovnával s rok starým designem čipů pro telefony s Androidem.

Nový čip vzniká 5nm procesem a obsahuje 15 miliard tranzistorů, Apple však neřekl, o kolik je rychlejší než loňský čip A14. Foto: Apple

Určitě chcete raději číst o menším výřezu v obrazovce nových iPhonů o 20 procent nebo o fotoaparátech, které zachytí o desítky procent více světla, nebo o tom, že i letos Apple natáčel reklamy v Česku, i když raději na zámku než s českými skauty… Ale tohle je to nejzajímavější a nejpodivnější, co se dnes v průběhu akce Tima Cooka stalo.

Zajímavé je to i proto, že nedávno unikly informace z testů nové generace procesorů od Applu, Samsungu a Qualcommu. Apple základní grafický test vyhrál s náskokem 23 procent nad chystaným Snapdragonem 898 a o 15 procent nad připravovaným Exynosem 2200. Při dalším běhu, který místo krátkodobého výkonu měřil setrvalý výkon, se situace srovnala, protože grafický čip od Applu se více zpomaluje kvůli zahřívání.

Tyto informace jsou z neoficiálního, ale uznávaného zdroje, i když jde jen u únik předběžných výsledků (ani jeden z procesorů zatím není v komerčně dostupném produktu). Apple však absencí přesného srovnání se svým starším čipem povzbuzuje spekulace o tom, že narazil na hranici, kdy už není schopný udržovat si od konkurence tak jasný náskok jako v minulosti. Výkon svých nových telefonů přitom firma používá v přehledu vlastností jako jednu z hlavních výhod proti konkurenci s Androidem.

iPhone 13 a mini

Když odhlédneme od zvláštního představení nových procesorů, které vznikají 5nm technologií a mají 15 miliard tranzistorů, jsou nové iPhony hodně podobné těm loňským. Apple u základních iPhonů obměnil barevnou nabídku a dvojici objektivů na zádech uspořádal po diagonále, takže se dá říct, že iPhony 13 mají foťáky nakřivo.

Vepředu se odehrála trochu nečekaná změna. Apple ještě nenahradil výřez v displeji „průstřelem“, ale slavný zásek do obrazovky upravil. Je asi o 20 procent užší, ale o malý kousek hlubší. Ve výřezu se pak skrývá senzor FaceID a selfie kamerka s označením TrueDepth.

Samotný displej kopíruje vylepšení AMOLED displejů od Samsungu – nové modely iPhonů mají vyšší jas až 800 nitů a u HDR videa zvládnou na menší ploše až 1200 nitů. Menší iPhone má úhlopříčku 5,4“ s rozlišením 2340 × 1080 bodů, standardní iPhone 13 má 6,1“ displej s rozlišením 2532 × 1170 bodů a oba mají dokonalé podání černé, jak je u OLED panelů zvykem. Apple u základních modelů zachoval standardní obnovovací frekvenci 60 Hz.

Barvy prodávají a Apple má s barvami dobrý vkus. Foto: Apple

U fotoaparátů zůstal Apple věrný 12Mpx rozlišení, ale zvýšil kvalitu optiky i samotných senzorů včetně použití lepší optické stabilizace, která byla loni dostupná pouze u modelů řady Pro. Výrazně se změnila nabídka funkcí. Apple nově nabízí u všech objektivů noční režim a spoléhá na vylepšené počítačové zpracování obrazu, aby vykouzlil pěkné noční snímky, což se mu u iPhonu 12 ještě nedařilo tak dobře jako třeba Pixelům nebo novým Samsungům. Opravdu zásadní změny ale přináší Apple u natáčení videa.

V tom byl vždycky vnímaný jako nejlepší na trhu a novinka náskok zvyšuje díky filmovému režimu natáčení, ve kterém umělá inteligence automaticky přeostřuje mezi osobami a objekty v záběru – sleduje pohyb osob, ještě než vejdou do záběru, nebo přeostří podle toho, jak se postava v záběru podívá. Ťuknutím prstu lze přeostřit, ale ne jako na jiných telefonech, nýbrž hezky plynule, filmově.

Zatímco vše ostatní na nových iPhonech je víceméně nuda, tato funkce bude skvělá pro uživatele, kteří iPhony používají k natáčení videa, tedy pro spousty youtuberů a tiktokerů i mladých filmařů, kteří na telefon dokážou natočit parádní věci. iPhony 13 navíc umí natáčet v HDR podle standardu Dolby Vision, což je milé pro většinu lidí a skvělé pro aspirující filmaře.

Nakonec je tu ještě slib o dvě a půl hodiny delší výdrže iPhonu 13 ve standardní velikosti. Apple tvrdí, že je to otázka nového procesoru, ale firma zároveň zmínila větší baterii, takže bych sázel spíše na větší baterii a chytrý marketing.

iPhone 13 mini a iPhone 13 mají v základu konečně rozumnou kapacitu 128 GB. Jejich ceny začínají na 19 990 korunách za mini a 22 990 korunách za iPhone 13. Maximální kapacita úložiště je 512 GB a cena končí na 29 190 korunách u mini a na 32 190 korunách u většího modelu.

Profesionální iPhone, pro hráče

Druhá dvojice iPhonů s označením Pro je na tom podobně jako základní modely. Největším zlepšením je u nich zvětšení dalekohledu – teleobjektiv přiblíží focené objekty třikrát, iPhone 12 Pro to zvládl jen dvakrát. Apple však stále zaostává za telefony vybavenými periskopickým objektivem, které mají pětinásobné přiblížení.

Podobně jako u menších iPhonů jde ale i v tomto případě spíše o software než o hardware fotoaparátů. Apple opět vylepšil světelnost objektivů, ale zachoval rozlišení 12 Mpx. V této oblasti se drží raději větších obrazových bodů na senzorech než vysokých rozlišení. I když mají iPhone Pro a Pro Max na zádech tři objektivy, naučily se dělat i makrosnímky – podobně jako Samsung k tomu používají ultraširoký objektiv, který je schopný zaostřit na krátké vzdálenosti a nabídne výrazně kvalitnější snímky než vyhrazené 2–5Mpx pseudo- makroobjektivy na levných telefonech s Androidem.

Představení iPhonů 13 mělo švih, ale málo inovací. Foto: Apple

Modely Pro umí stejná softwarová kouzla jako obyčejné iPhony 13, ale přidávají něco navíc. Podobně jako dříve uměly některé telefony změnit zaostření fotografie při jejím „vyvolání“, dokážou iPhony 13 měnit zaostření u videa natočeného ve filmovém režimu. To je věc, ze které se musí logicky zatočit hlava každému, kdo točí video na mobil a nechce ho ukazovat jen doma dětem. Mezi youtubery a vlogery určitě vzbudí Apple s modely 13 Pro rozruch, i když většina běžných uživatelů používá výchozí nastavení fotoaparátů i kamery, protože je to pro ně nejsnazší. Množství fotek s vodoznaky výrobců potvrzuje, že spousta lidí není ochotná nebo schopná ani zlikvidovat tak rušivé prvky, natož manuálně ovlivňovat expozici a zaostření videa.

Proti základním iPhonům se verze Pro liší také ještě jasnějšími displeji s označením SuperRetina XDR, které mají funkci ProMotion. To je další hezké marketingové označení Applu pro už běžnou vlastnost telefonů – proměnlivou obnovovací frekvenci displeje. Apple nabízí plynulý přechod mezi 10 a 120 obrázky za sekundu. To je podle Applu užitečné nejen ve hrách, ale také při kreslení na displeji.

Od základních verzí se mírně liší i čipová sada Apple Bionic. Grafický čip má pět výpočetních jader místo čtyř, takže iPhony Pro budou zajímavější pro hráče díky kombinaci vyššího výkonu a plynulejšího obrazu ve hrách, které budou vyšší obnovovací frekvenci podporovat.

Celkově to však není žádná sláva, nedošlo ani na satelitní volání o pomoc, o kterém se spekulovalo. Neukázala se ani nová sluchátka. O to větší prostor bude mít Apple za rok, kdy se ukáže i to, jak na tom jsou inženýři Applu s vývojem nových čipů. Ale možná se letos jen museli více soustředit na vývoj nové generace čipu pro počítače.