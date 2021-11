Tento týden se do světa technologií vrátila rovnováha. Nové procesory od Intelu jsou po dlouhé době konkurenceschopné a „velká modrá“ získala zpět korunu pro nejvýkonnější procesor pro stolní počítače. Alespoň než přijde stolní verze čipů Apple M1.

Situace kolem Intelu a jeho čipů je docela zajímavá. Firma, která stále dominuje v prodejích procesorů pro osobní počítače a tuto pozici si drží skoro půl století, se stala technologickým otloukánkem. Ale to by s příchodem dvanácté generace čipů Intel Core mělo skončit. Intel vsadil na architekturu okoukanou od mobilů, kombinuje výkonná a méně výkonná jádra u stolních počítačů, ale o tom jsme už psali.

Nyní jsou ale venku nezávislé testy a ty ukazují, že Intel skutečně nabízí nejvyšší výkon ve videohrách i v řadě pracovních úloh. Největší generační pokrok za nějakých pět let. Ukazuje se ale tak, že k tomu Intel potřebuje často více energie a hlavně potřebuje kvalitnější chlazení. I se špičkovým chladičem se procesor dostal snadno nad 90 °C, což je teoreticky v pořádku, prakticky to ale není žádná velká radost. Část výkonu navíc oproti rok starým procesorům od AMD získává i díky použití nové generace paměťových čipů, které s potřebou koupě nové (dražší) základní desky Intelu odpírají korunu krále v poměru cena/výkon, alespoň u nejvýkonnějšího procesoru, kterým se firma chlubí.

Zdá se, že podobně jako v předchozích generacích bude skutečným hrdinou pomalejší čip řady Core i5 s označením i5-12600K a následně ještě levnější verze bez možnosti přetaktování, ale s patřičně nižší cenou. Výkonnostně totiž nový čip Core i5 od Intelu není v reálném nasazení daleko za tím nejvýkonnějším od Intelu i AMD, ale má nižší spotřebu a nepotřebuje tak masivní chlazení. I v předchozích generacích se Intelu povedlo „mainstreamové“ stolní procesory prodávat za konkurenceschopnou cenu.

Nové procesory od Intelu jsou zatím dokonce i reálně k dostání. Možná to bude právě tím, že potenciální zákazníci musí přemýšlet, nakolik se jim vyplatí investice do nové základní desky a optimálně i do nové generace pamětí DDR5. Zatím jsou totiž nové desky i paměti extra drahé, levnější varianty pro masové použití na trhu nejsou. V případě nové PC platformy to vždycky chvíli trvá, zájemci o sestavený nový počítač mají ale už nyní rozumně na výběr mezi AMD a Intelem, což je dobrá zpráva, protože bez konkurence trh stagnuje. A na tahu je samozřejmě AMD, které podle úniků informací, jistě náhodných, chystá také čipy s úspornými jádry a vyšším výkonem.

Krátce ze světa

Pro plné využití výkonu nových čipů je potřeba mít Windows 11, což u nových počítačů nepředstavuje problém, ale jinak to zatím nevypadá, že by se uživatelé masově snažili přejít na novou verzi. A možná je to dobře, že jsou opatrní. Microsoft nyní varuje uživatele, že některé funkce Windows 11 nefungují, protože jim vypršel bezpečnostní certifikát. Jde o nástroj pro práci Výstřižky pro snímání výřezu obrazovky a o nástroj pro vkládání emoji do textu. Problém se týká jen části uživatelů, mně to na notebooku funguje, ale pro Microsoft to je docela ostuda, protože problémy s certifikáty pronásledují Microsoft už léta. Tentokrát jde ale jen o drobnou nepříjemnost, zatímco v minulosti neplatný certifikát vyřadil z provozu i cloudový systém Windows Azure nebo službu Microsoft Teams.

Google oznámil, že se podřídí korejským zákonům a nabídne v obchodě Google Play možnost platit s využitím jiného zprostředkovatele plateb než je Google Pay. To ale neznamená, že by tvůrci aplikací ušetřili. Google jim bude dál strhávat procenta z obratu, ale místo 15 procent to bude 11 procent, respektive o čtyři procentní body méně než částka, kterou si Google strhává. Čtyři procenta představují předpokládané náklady na samotné zpracování platby. Nyní už je alespoň jasné, proč Google zavedl pojem servisní poplatek… Kdybyste někdy potřebovali příklad rčení „vlk se nažral, koza zůstala celá“, tak tady je. Apple žádné změny v Koreji nechystá, legislativa totiž říká, že tvůrci aplikací nemohou být nuceni k používání platebního systému s nepřiměřenými poplatky. Apple se bude hájit tím, že jeho poplatky jsou přiměřené. Taky celá koza.

Apple má za sebou skvělé čtvrtletí (v Evropě dosáhl na 22% podíl) a další ošklivý krok vůči zákazníkům. Nové iPhony 13 nastavil tak, že nezávislé opravny nemohou vyměnit rozbitý displej. Apple vůbec nemá rád, když jeho produkty někdo levně opravuje, a tentokrát komplikuje výměnu obrazovky tím, že po neoficiální opravě přestane fungovat FaceID. Důvodem je mikroovladač přímo na displeji, který je spárovaný s firmwarem telefonu. Když čísla nesedí, FaceID se vypne. Řešením je přepájet ovládací čip, ale to vyžaduje mikroskop a pevné ruce. Doposud byla přitom výměna obrazovky jednou z nejsnazších operací pro opraváře.

DJI vyrobilo nový dron pro náročné amatéry. Mavic 3 má být lepší ve všech ohledech, nejvíce pozornosti ale poutá nový snímací čip s nálepkou Hasselblad a druhý objektiv s maximálním 28x přiblížením. Dron zvládne natáčet 4K video ve 120 snímcích za sekundu nebo pořídí video s rozlišením 5.1K s 50 snímky za sekundu. Verze Mavic 3 Cine pak podporuje bezztrátové formáty Applu. Ještě zajímavější je ale možná zvýšení výdrže na 46 minut, to je skoro o čtvrt hodiny více, než DJI deklarovalo u předchozího modelu. Cena je také zvětšená, na 2099 eur, tedy na 53 tisíc korun.

Z naší zahrádky

Microsoft uspořádal virtuální konferenci Ignite a zapáleně na ní vyprávěl o metaverse pro firmy. Už v první půlce příštího roku chce firmám nabídnout nástroje, které promění komunikační aplikaci Teams v setkávání animovaných avatarů, tedy jako doplněk základních funkcí. Kromě toho firma ukázala i svou odpověď na aplikaci Notion. V Office se bude pracovat trochu jinak.

S náramkem Xiaomi Mi Smart Band se už dá platit i v Česku, stačí koupit model s NFC čipem. My jsme ho vyzkoušeli. Mi Band je jediné chytré zařízení, které dokáže oslovit více zákazníků než Apple Watch, a to díky ceně, která i u verze s NFC zůstává velmi lidová.

Benzín a nafta jsou drahé, a tak je ještě lákavější vyrazit na projížďku virtuálně. Můžete to spojit s dovolenou v Mexiku. Forza Horizon 5 patří k nejlepším hrám letošního roku a my jsme ji testovali týden před oficiálním vydáním, a to opravdu rádi. Základní verze hry bude v úterý v Game Passu pro PC i Xbox, takže není moc o čem přemýšlet. (odemčeno).