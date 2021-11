Příští týden bude o jeden pracovní den méně a Apple po hlasité kritice přestane blokovat výměny displejů v nezávislých servisech. To jsou bohužel ty nejlepší zprávy, které pro vás tento týden ze světa technologií máme. Těch špatných je více.

Nedostatek čipů se ještě více podepsal na dostupnosti nových konzolí i největšího konkurenta pro Nintendo Switch. Microsoft chystá návrat netbooků a YouTube sebere uživatelům užitečný nástroj, jak rychle poznat kvalitní video. Tak se držte, jedeme z kopce.

Vánoce budou ještě vypráskanější, než se zdálo před měsícem. Největší novou obětí čipového hladomoru se stala společnost Valve, která chtěla santovské punčochy vycpat konkurencí pro Nitnendo Switch – kapesním počítačem, na kterém poběží plnohodnotné PC hry. Místo dodávek v prosinci si ale zákazníci počkají nejméně do ledna a drtivá většina zájemců ještě déle. I objednávky z prvního dne jsou odsunuté i na druhé čtvrtletí příštího roku a u nových objednávek Valve rovnou píše, že doručení lze očekávat až v druhé polovině roku 2022.

Steam Deck nabídne hraní většiny PC titulů v kapesní formě Foto: Valve

Valve u SteamDecku vsadil na vlastní procesor postavený na technologiích od AMD, podobně jako PlayStation a Xbox. To je problém, protože se tak musí dělit o výrobní kapacity… se všemi. Čipy pro SteamDeck se vyrábí v TSMC, stejně jako čipy pro konzole, procesory a grafiky AMD, čipy pro Qualcomm a částečně i pro Samsung nebo Intel. A samozřejmě pro Apple, který je ochotný svou konkurenci přeplácet.

Další konzolí, která na trh přijde se zpožděním, je hříčka PlayDate. Malý handheld, který se ovládá kličkou. Ve světe špičkové elektroniky jde o malé zjevení, které vyvolalo obrovské nadšení u specifické cílové skupiny – herních vývojářů. To ale znamená, že her s netradičním ovládáním by mohlo být dost i pro obyčejné hráče. I když PlayDate sází na displej s nízkým rozlišením a nepotřebuje výkonný procesor, má problém s dodávkami. Prvních pět tisíc kusů se vrací k dodavateli kvůli špatným bateriím a pro nové kusy nejsou procesory – termín dodání je dva roky. Firma nyní hledá alternativní procesor.

Kapesní konzole Playdate je ztělesněním retrotrendů Foto: play.date

Nintendo oznámilo snížení očekávaného počtu vyrobených konzolí už na začátku listopadu, tento týden se přidalo Sony. Snížení odhadu ze 16 na 15 milionů nezní tak dramaticky, jde ale o výrobu konzolí za celý fiskální rok od dubna 2021 do března 2022, většina z plánovaného množství přitom už je prodaná. Poslední oznámené číslo je 13,4 milionu, takže až do března Sony dostane na trh pouze 1,6 milionu konzolí. A to budou Vánoce, kdy se standardně prodává elektroniky nejvíce. Na příští účetní rok počítá Sony s produkcí 22,6 milionu konzolí, ale podle dodavatelů je to prý hodně optimistický plán.

Microsoft měl minulý týden konferenci zaměřenou na firemní zákazníky, kde ukázal chytřejší Office a děsivější Teams. Tento týden se soustředil na školství a představil nikým nechtěnou novou verzi Windows 11 SE. Pod tímto označení se skrývá další iterace Windows 11 s omezenými právy pro uživatele, aby bylo možné počítače snadněji spravovat v nepřátelském prostředí školních škamen. Děti jsou totiž hravé a překvapivě schopné rozvrtat i nerozvrtatelné nastavení počítačů.

Windows 11 SE bude možné pořídit jen s novým hardwarem, což je zvláštní překážka ve chvíli, kdy chce Microsoft zastavit ztráty tržního podílu ve školství. Microsoft nový systém dodá se zatím nejlevnějším počítačem řady Surface. Surface Laptop SE, jehož cena začíná na 250 dolarech bez daní.

Surface Laptop SE slibuje jasnou obrazovku, stále ale bude mít nízké rozlišení a výkon Foto: Microsoft Corporation

S Windows 11 SE se budou dodávat i další počítače od velkých výrobců PC od Aceru po Lenovo. Všechny ale zatím mají společné to, že jsou absolutně strašné. Malé počítače s 11“ obrazovkou s HD rozlišením, stísněnou klávesnicí a 4 GB operační paměti jsou jistě levné, ale studenty nepochybně nenadchnou. V podstatě to znamená, že typický školní počítač v roce 2022 bude vypadat jako nejlevnější počítač z roku 2013. Pravda, nové stroje budou rychlejší díky novějším procesorům, ale jinak budou stejně omezené.

Google tento týden, do třetice všeho dobrého, oznámil, že skryje ukazatel negativních hodnocení u videí na YouTube. Hlavním deklarovaným důvodem je ochrana duševního zdraví autorů videí a jejich ochrana před útoky v podobě hromadného udělování palců dolů youtuberům, kteří vyvolají zlobu mezi zastánci odlišných názorů.

Popravdě, nedává to smysl. Jednak Google používá negativní hodnocení jako důvod nabízet taková videa dalším uživatelům, protože kliknutí na palec dolů znamená, že video vyvolává emoce a aktivitu uživatelů. Hlavně to ale nedává smysl, protože tím Google zabije jeden z nejužitečnějších nástrojů, které uživatel YouTube má k dispozici. Podle poměru palců nahoru/dolů se dá rychle zjistit, jestli video vyhledané Googlem má smysl sledovat. Funguje to skvěle hlavně u obskurnějších témat, třeba u recenzí nářadí z Lidlu. Kdyby Google chtěl chránit duševní zdraví tvůrců videí, zrušil by komentáře, ty jsou mnohem horší než ikonka palce dolů. Ale komentáře nahánějí Googlu minuty, které lidé stráví na YouTube…

Z naší zahrádky

Na Techu tento týden největší zájem vyvolala, a nejvíce času si vyžádala, „srovnávací recenze“ Xboxu One X a PlayStationu 5 po roce na trhu. Bylo by samozřejmě lepší takové dlouhé čtení psát ve chvíli, kdy je snadné obě konzole koupit, ale i na to jsme mysleli, praktické informace pro současný stav tam jsou také.

Na český trh se vrátil Honor s novinkou, telefonem Honor 50. Honor má po oficiálním oddělení od Huaweie k dispozici služby od Googlu, což je po dvou letech příjemná změna. Bohužel bez zázemí Huaweie už Honor není tak agresivní s cenami, i když hlavní fotoaparát pořád využívá výborné softwarové zpracování obrázků. Jen je otázkou, proč Honor 50 vypadá i přes rozluku od stolu a od lože stejně jako Huawei Nova 9.

Nakonec odemykáme test moderního malého externího disku Kingston XS2000, který vydrží pády, polití vodou i provoz v prašném prostředí, třeba zapojený do domácího routeru. K tomu jsme přidali ještě srovnání se dvěma dalšími prcky.