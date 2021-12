Vsadit na bezchybnou logistiku bude během pár dní nerozumné. Ježíšek si musí pospíšit, pokud už nesehnal všechny dárky s předstihem. Abychom to usnadnili nerozhodným, připravili jsme tipy na technologické hračky pod stromeček, za které bychom sami ochotně zaplatili.

Nejdříve ale jedno pravidlo, na které se občas zapomíná, a zbytečně může zkazit náladu v den D. Technologické ani jiné dárky si nekupujeme pro sebe. Měly by vyhovovat obdarovanému, ne našemu pohledu na svět. Někomu, kdo touží po AirPodech, nemá smysl dávat zvukově lepší Galaxy Buds.

A u velkých dárků je někdy lepší ještě věci s obdarovaným probrat, i když většina velkých e-shopů ráda zboží vymění, pokud nebude vyhovovat. Ručně vyrobený poukaz „na to, co se ti líbí“, třeba vtipně zabalený, může ušetřit spoustu stresu.

Menší dárky do tisíce korun

Levné dárky mohou být ty nejpraktičtější. Málokdo si uvědomuje, jak příjemné je mít u počítače kvalitní myš, klávesnici a podložku. Tři tipy na dárek, který může stát jen pár stovek, ale který bude dělat radost každý den. Bezdrátová myš pro majitele notebooků, kteří ještě myš nemají, je skoro dar z nebes. Logitech Wireless Mouse M330 Silent Plus za 600 korun je ideální představitel malých myší, které se snadno vejdou k notebooku do brašny nebo batohu. Provedení s tichými spínači je, ideálně spolu s odpovídající klávesnicí, ideální do sdílených kanceláří. Osvědčeno v praxi. Logitech není nejlevnější, ale má spolehlivou bezdrátovou technologii a výbornou výdrž – dva roky na jednu baterii typu AA.

Pro hráče je s cenou do tisíce korun snadné vybrat myš drátovou. Klasika v podobě SteelSeries Rival 3 za 800 korun má i populární podsvícení. Pro mistry v Excelu bude zajímavější Microsoft Ergonomic Mouse s laserovým senzorem a stejnou cenou. Na trhu je i spousta mnohem levnějších myší včetně těch ergonomických a najít vyloženě špatnou myš chce velkou smůlu. Během roku jsme otestovali třeba vertikální ergonomickou myš dováženou Alzou a nebylo to vůbec špatné, i když se ukázalo, že je lepší mít i klasickou myš a obě varianty průběžně střídat než spoléhat jen na tu vertikální.

Vertikální myš Eternico MV300 je levná a jednoduchá, ale dobře se na ni zvyká. Foto: Otakar Schön

Opravdu špičkové myši pro náročné pak stojí dva až tři tisíce, a když už kupujete tak drahou myš, je jediná varianta: Logitech MX Master 3, která se dá sehnat pod dva tisíce korun. Bohužel jde ale o myš jen pro praváky kvůli vybrání pro palec.

S klávesnicemi je to podobné, je to příslušenství, které vydrží i dekádu, když je kvalitní, a rozhoduje o tom, jak dobře se s počítačem pracuje. S cenou do tisíce korun ale výběr není tak snadný, jak by se podle množství nabízených produktů mohlo zdát. Třebas klávesnice s podsvícením jsou v podstatě jen šíleně barevné bez možnosti nastavení neutrální příjemné barvy, jako je bílá, zlatá nebo pastelově zelená. Pro hráče je do tisíce korun nejlepší Niceboy ORYX K300X, který ale nemá numerickou část klávesnice, což omezuje využití této klávesnice pro práci s čísly. Do domácí kanceláře tak bude lepší pořídit třeba Dell KB-813, který má v ceně podpěrku pro zápěstí a do tisícovky se vejde přesně o korunu.

Podobně jako u myší i u klávesnic je sázkou na jistotu Logitech, který má skvělé, ale hodně drahé pracovní i herní klávesnice. Letos si doporučení zaslouží hlavně nová kompaktní klávesnice Bluetooth Multi-Device Keyboard K380, která si pamatuje až tři různá zařízení a připojí se v podstatě k čemukoliv od Macu po televizi. Za tisícovku by měla mít české popisky, ale nemá, přesto je praktická a barevná.

Bluetooth Multi-Device Keyboard K380 se prodává i v bílé nebo růžové, je to hlavně stylovka, ale šikovná. Foto: Logitech

K myši a klávesnici se pak hodí velká podložka. Populární jsou podložky přes celý stůl, které se dají koupit za 250 korun a více, s podsvětlením cena trochu stoupá, ale do tisícikoruny se v případě méně známých značek vejde. A tady neznámá značka tolik nevadí, stačí zkontrolovat, jestli je textil příjemný na dotyk a jestli švy vypadají pevně a úhledně. Stejně tak může uspět jako tip na dárek i gelový polštářek pod zápěstí nebo malá podložka pod myš s integrovaným polštářkem.

Naprosto skvělým dárkem do tisíce korun jsou fitness náramky, speciálně Mi Band od Xiaomi, do tisícikoruny se vejde i ten nejnovější Mi Band 6 s povedeným displejem a solidní aplikací. Osvědčil se i Honor Band 6, který má větší displej a hlavně netrpí největší slabinou Mi Bandů, tedy páskem, který se může nechtěně rozepnout kvůli zapínání na druk.

Kvalitních sluchátek do tisíce korun moc není, výhru v tomto segmentu představuje model Honor Choice TWS Earbuds, který se prodává za méně než sedm stovek. Do tisíce korun jsem nic lepšího neslyšel. Výběr nejlepších sluchátek, která jsme letos stačili otestovat, najdete v samostatném článku.

Dárky do pěti tisíc korun

Do pěti tisíc korun se většina rodin chce vejít s dárky pro všechny, ale pokud si chcete udělat radost, než vám inflace sní úspory, máme pár nápadů. První v řadě jsou kvalitní sluchátka, kterých je do pěti tisíc korun v nabídce už více než dost – Sony, Jabra, Sennheiser, Samsung… a s výborným poměrem ceny a výkonu i Huawei – v našem srovnávacím testu je sluchátek do pěti tisíc dost.

K malým bezdrátovým sluchátkům pro každodenní použití lze přidat i další typy sluchátek: herní modely. Z těch, která prošla testováním v redakci, si doporučení zaslouží řada Arctis od SteelSeries, nejlevnější Arctis 1, časem osvědčená jsou sluchátka HyperX Cloud Alpha a z bezdrátových má dobrý poměr ceny a výkonu HyperX Cloud Stinger Core Wireless S. S cenou 1999 korun se o pozornost hlásí i Logitech G435 Lightspeed Black, což jsou geniální sluchátka (nejen) pro děti díky tomu, že jsou velmi lehká a pohodlná, navíc je lze připojit k počítači s pomocí USB vysílače a kromě toho mají i Bluetooth pro připojení k telefonu nebo tabletu. Výrazně barevné varianty opravdu míří hlavně na mladší uživatele, ale černá verze je vlastně docela neutrální.

Sluchátka HyperX Cloud Stinger Core Wireless mají dlouhé jméno, ale příjemné vlastnosti. Foto: Otakar Schön

Více zvuku pro celou rodinu dostanete za pět tisíc korun z reprosoustavy Ikea Symfonisk schované v obrazu, lepší by bylo koupit si dva „policové“ reproduktory stejné značky, ale bohužel, byly příliš levné a Ikee se nevyplácely, tak jejich prodej ukončila. Nebo na ně možná nejsou čipy, každopádně reprosoustava kombinovaná s obrazem hraje překvapivě dobře a slušně vypadá. Nebo si za podobné peníze můžete dopřát lepší zvuk k televizi v podobě soundbaru se subwooferem Samsung HW-A550. Za ty peníze nejde čekat žádné zázraky ani basy, které hýbou hrudníkem, ale proti reprodukci samotné televize to je solidní zlepšení.

Do pěti tisíc korun se s velkou rezervou vejdou Honor Watch Magic 2 i doprodávané chytré hodinky Galaxy Watch Active nebo Fitbit Charge 5 popsané podrobněji v našem přehledu.

Chytré hodinky jsou příjemný luxus, ale za cenu těch kvalitnějších se dá pořídit i výborný telefon, což je často lepší volba. Realme 8 má AMOLED obrazovku, 6 GB operační paměti a dlouhou výdrž baterie. Telefon, který bude jednoznačně lepší, se dá koupit až za cenu o polovinu vyšší, což je ve světě mobilních telefonů i elektroniky obecně opravdu výjimečné. Do konce roku se má začít prodávat ještě Motorola G31, která má podobnou výbavu, ale méně operační paměti. Oficiální záměr zahájit prodej 23. 12. moc Ježíškovi nepřeje, ale třeba máte pevné nervy a záložní plán.

Realme 8 nemění hranice možného, ale stále má výborný poměr ceny a výbavy. Foto: Realme

Dražší dárky na každý den

Největší hit letošních Vánoc a vlastně celého roku jsou herní konzole. Od Nintenda Switch přes PlayStation 5 až po trochu přehlížený Xbox Series S. A právě Series S je jeden z vůbec nejlepších dárků pro někoho, kdo chce hrát nové hry (a ideálně je nechce kupovat). PlayStation 5 a Xbox Series X s vyšším výkonem sežene do Vánoc Ježíšek jen s příplatkem pro překupníky. Levnější Xbox Series S má menší úložiště a není tak výhodný, ale zahrajete si na něm nejlepší hry letošního roku.

Z podobného ranku je i typ na počítače. Samotné grafické karty se nevyplatí kupovat, na volném trhu v podstatě nejsou a velcí prodejci raději staví počítače, protože s grafikami musí od výrobců odebírat i základní desky a další komponenty. Stolní stroj s GeForce RTX 3060 bez monitoru koupíte přibližně za 35 tisíc korun. To už stojí za zvážení oželet kousek výkonu a pořídit si za stejné peníze herní notebook s mobilní verzí GeForce RTX 3060. V redakčním testu udělal skvělý dojem Gigabyte G5, podobný výkon v hezčím těle a s lepším displejem nabízí i Lenovo Legion 5-15ACH6H, které je po pochvalné recenzi v redakci HN k vidění také.

Lenovo Legion 5 Pro má extrémně výkonný procesor od AMD a střídmý design. Foto: Otakar Schön

Spoustu radosti vedle herních zařízení poskytne i slušný dron. Kupovat neznačkové modely není moc rozumné, sázkou na jistotu je DJI. Model DJI Mavic Mini je nejlepší koupit v balíčku „Fly More Combo“ se třemi akumulátory za devět tisíc korun. Ještě lepší je DJI Mini 2, který jsme testovali, ten ale přijde na 14 tisíc korun. Pokud byste se ale s dronem dostali na nižší cenu, můžete zkusit RYZE Tello, což je nejlépe hodnocený levný dron a zajímavý je tím, že se na jeho vývoji podílel Intel a DJI. I u tohoto dronu je ale nutná registrace a obdarovaný by se měl dozvědět o tom, jaká pravidla pro létání s „hračkou“ platí. Přehled povinností jsme přinesli spolu s testem DJI Mini 2 už v létě.

V cenové kategorii nad deset tisíc nelze nedoporučit i další dárky, které mohou a budou dělat radost dlouho a každý den: kvalitní reprosoustavy, ideálně české, špičková sluchátka, jako jsou Sony WH-1000XM4, MacBook Air s čipem M1… nebo třeba 3D tiskárnu, která za rok může chrlit dárky pro celou rodinu, kamarády a kolegy. Jen ty od Průši už to letos nebudou, nové objednávky mají dodání až v lednu, ale pánové z Holešovic nabízí čekajícím zákazníkům k vytištění na 2D tiskárně dárkové poukazy.

Tak štědré a veselé…