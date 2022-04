Tentokrát začneme dobrou zprávou: Facebook odhalil a opravil chybu, která až polovinu uživatelů vystavila většímu množství dezinformací, násilných příspěvků a nahoty. Špatnou zprávou ovšem je, že největší sociální síť na světě na půl roku zvýšila distribuci příspěvků známých dezinformátorů o třicet procent.

Náš bezpečnostní expert Michal Valášek rád říká, že nejčastějším vysvětlením průšvihů není zlý úmysl, ale prostá neschopnost. V případě Facebooku je to ale složitější.

Firma má k dispozici tisíce lidí, kteří kontrolují dodržování pravidel používání sítě, klidně jim fakticky nesprávně říkejte cenzoři. Většinu příspěvků, které porušují pravidla, ale Facebook nemaže, jen je skrývá před ostatními uživateli. Je to jednodušší, šmejdi se rovnou nedovědí, že proti nim Facebook zasáhl, a hádají se sami se sebou. Ale když místo uzavření příspěvků do klece dojde k jejich šíření, je to problém.

Zastánci absolutní svobody slova se budou bouřit proti jakékoliv formě omezování příspěvků na sociálních sítích. Nejspíše si nepřečetli podmínky používání, protože to nedělá nikdo. Ale i „alternativní“ sociální sítě obsah monitorují a omezují, i když třeba jiný než Facebook. Hlavně je ale na nich nuda. NBC News přišlo s textem, který se zaměřil na Parler, Gettr a další primárně americké alternativní sítě. Republikánští influenceři si v článku stěžují na to, že nemohou oslovit zbytek společnosti. A na pozadí toho je také smutek z toho, že nemohou lépe zpeněžit své působení na sociálních sítích. Když kážete přesvědčeným bez jakékoliv kontroverze a konfrontace, není to zábavné a těžko z toho vytáhnete peníze na „svatý boj“, jako to umí česká dezinformační (j)elita.

Pokud hovoříte stále ke stejné skupině lidí, která se nezvětšuje, nenalákáte ani sponzory, ani dost peněz z reklamy. Se zájmem to není slavné ani v případě Trumpovy nové sociální sítě Truth Social, která zaznamenala během prvního týdne skoro 900 tisíc stažení, ale od té doby se tempo růstu zpomalilo o 93 procent a počet návštěv webu klesl na třetinu. Teď už jen chybí, aby si vlastní alternativu ke Twitteru udělalo SPD a ANO a zbytku světa to bude Volný.

Apple si pro své uživatele chystá překvapení. Chce vytvořit vlastní finanční infrastrukturu, která by nahradila banku a karetní asociaci v jednom. Apple si chce v projektu Breakout kompletně převzít kontrolu nad financemi, které se točí kolem jeho produktů. Není to tak šílený krok, jak se může zdát. Vlastní finanční služby provozuje se ziskem například Sony, ale jen v Japonsku, Apple může mít ještě větší plány. Apple Pay funguje v desítkách zemí, ale kreditní kartu Apple Card vydává Goldman Sachs Bank pouze v USA, což by se mělo změnit.

Plány Applu získané z anonymního zdroje popisuje agentura Bloomberg. Připomíná přitom, že finanční služby kolem Apple Pay už generují obrat kolem 70 miliard dolarů ročně. Apple chce vlastní finanční nástroje použít pro prodej zařízení na splátky i pro údajně chystané poskytování hardwaru v rámci předplatného. A protože bankovních služeb je na světě spousta, nedá se čekat, že by Applu v této oblasti hrozily pokuty od amerických nebo evropských regulátorů.

Méně odvážný je Apple podle všeho u inovací svých produktů. Většinou spolehlivý analytik Ming Chi Kuo upravil svůj odhad, podle kterého měly nové iPhony v roce 2023 dostat čtečku otisků prstů schovanou v AMOLED displeji. Nyní by se tato technologie do iPhonů měla dostat až v roce 2025. Apple prý nepotřebuje čtečku otisků, protože Face ID s podporou roušek funguje dobře. První telefony s Androidem dostaly čtečku otisků v displeji už v roce 2018, jen pro srovnání.

Krátké zprávy

Samsung překvapil oznámením, že od léta začne ve spolupráci se společností iFixit dodávat koncovým uživatelům součástky potřebné pro opravy telefonů. Zatím to vypadá, že tato služba bude fungovat jen ve Spojených státech, ale třeba se rozšíří i do Evropy. Více informací Samsung zveřejní v dalším čtvrtletí, než službu spustí.

Pro uživatele a udržitelnost by ale bylo lepší, kdyby telefony byly obecně snáze opravitelné, jenže ke šroubkům místo lepidla se asi nikdo masově nevrátí. Telefony by narostly a byly by ošklivé. Kromě oprav je ale velkým krokem rozšiřování softwarové podpory, takže telefony budou mít déle aktualizovaný a bezpečný software. Tlak na opravitelnost a dlouhodobou podporu přitom roste napříč USA i Evropou.

Disney+ vypustí Mandaloriana a další své seriály a filmy do Česka 14. června. Měsíční předplatné bude stát 199 korun a Disney nabídne i roční zvýhodněné předplatné za 1990 korun. Nabídku streamovací služby tvoří značky Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a pořady pod značkou Star, kam patří Hulu, FX, Touchstone Pictures nebo 20th Century Studios. Kromě spousty seriálů a filmů pro děti v nabídce budou třeba i kompletní Simpsonovi. Disney+ slibuje možnost streamování na čtyři zařízení v rámci jednoho účtu, vytvořit půjde až sedm uživatelských profilů a stahovat obsah půjde na deset různých zařízení pro opravdu velké a dobře vybavené rodiny. Zpráva přišla e-mailem, ale ověřit si ji můžete na webu služby, který už datum i cenu hrdě hlásí.

Nakonec tu máme tip z domova. Studio Fiolasoft představilo svoji druhou hru Matcho s překvapivým konceptem, jde o kombinaci střílečky a Candy Crush – hlavní postava musí ve trojrozměrném prostředí likvidovat potvory tak, že označí tři stejně barevné nepřátele. Zní to šíleně, ale video s představením hry vypadá dobře, stejně jako celá hra.

Na grafice a humoru je znát „česká škola“ s Poldou, ale hra rozhodně nemíří jen na malý český trh. Oficiálního představení se exkluzivně ujal americký server IGN. Pro české hráče má ale tým Filipa Krauchera dobrou zprávu – hra bude mít český dabing. Hra má vyjít ještě letos na PC i konzolích a popravdě se nemůžu dočkat, až si Matcho vyzkouším.

Z naší zahrádky

Na Techu jsme tento týden testovali vysavače, což byla záslužná činnost. Vyzkoušeli jsme dva kousky, iRobot i3+ a proti němu Xiaomi Robot Vacuum Mop 2 Pro. Jeden se sám vysype, druhý umí i vytírat a chovat se inteligentně. Uklidí ale oba slušně, když k tomu mají podmínky.

O2 se pochlubilo rozšířením i rychlostí své sítě 5G. V Praze je pokryto, na zbytek republiky má firma čas do konce roku 2024. O2 ale prozradilo i to, jaké telefony jsou v síti populární, a my jsme se zavrtali do čísel, která nejsou tak hezká, jak se O2 tváří, ale to už je osud marketingových prohlášení.

Nakonec jsme se podívali na očekávané představení nové služby od Sony. PlayStation plus se v létě promění a bude se více podobat službě Game Pass od Microsoftu. Aby to ale nebylo tak snadné, Microsoft se rozhodl, že svou službu rozšíří i o rodinné předplatné. Hry jsou zábava. Odemčeno.