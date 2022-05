K odhalení toho, co je důležité ve světě technologií, stačilo tento týden málo. V pátek po vyučování si dvě cácorky sedly k Xboxu a začaly spolu vařit ve hře Overcooked. Na první pohled jednoduchá hříčka, ve které dva kuchtíci připravují polévky, saláty a hamburgery, je brutální.

Kuchařům klade stále větší překážky, více ingrediencí, pohybující se kuchyně… a přesto (nebo právě proto) je to fantastická zábava. Klíčem k ní je jednoduchý princip, nutnost spolupráce a časté neúspěchy, kterým se dokážete zasmát. A ta euforie, když se vám přes všechna příkoří povede nakrmit hosty restaurace. Co to ale má společného s novým produktem od Applu?

Tento týden se točil kolem virtuální a rozšířené reality, když si v Applu členové představenstva údajně vyzkoušeli chystané brýle a když Qualcomm představil novou generaci své platformy pro chytré brýle.

Hodinka dívčího hraní po škole jen ukázala, že snaha o pohlcení, kterou se zaklínají výrobci systémů virtuální a rozšířené reality a projektů v metaverzech, nepotřebuje ani hloupý marketingový newspeak, ani speciální vybavení. Stačí dobrý nápad, a naopak bez nápadu a zábavy či poutavosti je úplně jedno, jak drahý systém máte a kolik celebrit se za něj za patřičný obnos postavilo.

Důležitost nápadu a jednoduchosti už léta ukazuje český fenomén Beat Saber. Hra, ve které s brýlemi na hlavě sekáte virtuálními meči kostky do rytmu populární hudby, jako první překonala hranici milionu prodaných kopií a nakonec si ji i s celým studiem koupil Facebook.

U brýlí pro rozšířenou realitu to pravděpodobně dopadne lépe než v případě čisté virtuální reality, protože má potenciál být užitečná v každodenním životě, v reálném světě. Google nedávno prezentoval schopnosti svých chystaných brýlí na překladech v reálném čase, Qualcomm i s novým systémem Smart Viewer míří spíše do firem, kde brýle ukazují důležité informace například při montážích, aby se noví pracovníci rychleji zaučili a nedělali zbytečné chyby. I novinka však trpí na tradiční problém chytrých brýlí – slabou výdrž baterie v zátěži. U Qualcommu může v maximální zátěži šťáva zmizet za půl hodiny, pak je nutné připojit nabíječku.

Qualcomm Wireless AR Smart Viewer mohou výrobci upravovat podle svých představ Foto: Qualcomm

Loni celý trh s VR a AR vyrostl podle dat IDC o 93 procent, a to zejména díky úspěchu levnějších VR brýlí Quest 2 od Facebooku, které tvořily 78 procent všech prodejů. S Applem může přijít velký boom rozšířené reality na úkor VR. Apple má schopnost prosadit produkty, které sice existují, ale nejsou masově populární – ukázal to u většiny svých produktů včetně chytrých telefonů, tabletů, chytrých hodinek a nakonec u bezdrátových sluchátek. A Apple tyto novinky dokáže dobře prodat i firmám.

To, že vývojáři prezentovali brýle Timu Cookovi a ostatním členům představenstva, však znamená, že se představení brýlí nejspíše blíží. Podle Marka Gurmana z Bloombergu chtěl Apple své brýle ukázat světu už na konferenci WWDC, ale kvůli přehřívání a nedostatku působivého softwaru odložil tento záměr na konec letošního roku s tím, že k zákazníkům by brýle s cenou mezi tisícem a dvěma tisíci dolarů mohly dorazit v průběhu roku 2023. Pro Apple by to byl první nový produkt od AirPodů, respektive hodinek Apple Watch, v závislosti na tom, zda bezdrátová sluchátka uznáte za novou kategorii produktů. V každém případě už to je šest nebo sedm let, tedy hodně dlouho.

Google Glass u veřejnosti narazily, ale i Google chystá novou generaci, společnost se za posledních deset let změnila a rozšířená realita nezní tak děsivě Foto: Google

Krátké zprávy

Virtuální i rozšířená realita jsou zatím minoritní záležitost, a tak je možná zajímavější podívat se na to, co Microsoft dělá s Windows. Windows 11 se pomalu rozšiřují mezi lidi s novými počítači a Microsoft hledá způsob, jak tento systém dál vylepšovat. Už u Windows 10 měl problém najít nové věci, o které zákazníci stojí. V případě Windows 11 přišlo upravené uživatelské rozhraní, ale s funkcemi je to slabší. Poslední pokus Microsoftu představuje návrat ke „gadgetům“ – miniaplikacím, jež běží na pracovní ploše, a jsou tak snadno k dispozici. První vlaštovkou je možnost umístit v testovacích verzích v programu Windows Insider na plochu vyhledávací řádek.

Windows 11 s vyhledávacím polem na pracovní ploše Foto: Microsoft

Stejně jako vyhledávání na hlavním panelu Windows se výsledky samozřejmě otevírají v prohlížeči Edge, bez ohledu na to, jaký prohlížeč má uživatel nastavený. Stejnou prasárnu Microsoft dělá také u panelu se zpravodajstvím a aktuálním počasím. Pokud se ale tato funkce dostane do veřejných verzí Windows a Microsoft uvolní možnost vytvářet vlastní gadgety, tak se třeba dočkáme i variant, které respektují výchozí webový prohlížeč.

Google v Americe s novými telefony Pixel opravdu uspěl – dostal se konečně do první pětky, a díky tomu víme více o reálných prodejích z dat společnosti Canalyst. V prvním čtvrtletí letošního roku prodal Google v USA 1,2 milionu telefonů, o milion více než před rokem, což je obrovský skok. Na jeden prodaný Pixel ale připadá skoro dvacet prodaných iPhonů a deset Samsungů. Applu patří 51 procent amerického trhu a Samsung vyrobil 27 procent telefonů prodaných v prvním kvartálu v USA. Před Google se v USA dostalo i čínské TCL, to ale meziročně prodalo o pětinu zařízení méně; trojkou na trhu je se čtyřmi miliony kusů a desetiprocentním podílem Lenovo, kterému se v USA daří se značkou Motorola.

Telefony Google Pixel 6 a 6 Pro kouzlí s cenou a umělou inteligencí Foto: Google

Qualcomm představil Snapdragon 8+ Gen1, vylepšenou verzi svého vlajkového procesoru pro mobily s Androidem. Nejzajímavější na novince není desetiprocentní zvýšení výkonu CPU i grafického čipu, ale to, že podle interních měření nabízí nová čipová sada o čtvrtinu nižší spotřebu ve srovnání s původním Snapdragonem 8 Gen1. Kromě toho začne Qualcomm prodávat také nižší variantu čipové sady pro levnější „zabijáky vlajkových lodí“. Snapdragon 7 Gen 1 ale zatím míří jen do telefonů od Honoru, Oppa a Xiaomi, zatímco o nový čip řady Snapdragon 8+ je zájem větší a zahrnuje i Asus, Realme, ZTE a Lenovo s Motorolou.

Z naší zahrádky

Na Techu jsme si tento týden hráli s legendární českou značkou Tesla – zkusili jsme velmi levné reprosoustavy a gramofon se zesilovačem proměnit v moderní multimediální centrum, které se hodí k ozvučení televize i na poslech hudby z telefonu. Byla to zábava a vlastně to bylo i dost poučné.

Pokračujeme také v seriálu o stavbě solární elektrárny s hlubokými příběhy ze života. Za sebou už máme první kolo papírování a novou střechu, ale nejvíce jsme se věnovali zárukám na baterie, střídače i samotné solární panely.

Nakonec odemykáme pohled na nové počítače od Aceru, jež naznačují, co přinese veletrh Computex, který začíná v úterý 24. května. Hesly dne jsou OLED a ekologie.