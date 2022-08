Přehled zpráv z letošního týdne bychom možná mohli začít dobrými zprávami – počítače a zejména grafické karty mají stále prostor pro zlevňování. Nvidia přiznala, že má velké zásoby a potřebuje se jich zbavit na trhu, který je nasycený kartami používanými doposud pro těžbu kryptoměn.

Šéf Nvidie Jensen Huang dokonce přiznal, že bude zlevňovat. Tedy uvedl, že „Nvidia připravila pro partnery program, který umožní pozicovat produkty v prodejních kanálech z pohledu ceny v rámci přípravy na novou generaci grafických čipů“.

Zároveň to vypadá, že se Nvidia inspiruje u Applu a nechá na trhu souběžně některé karty současné generace, aby pokryla větší cenový rozsah. Firma plánuje v září odhalit novou generaci architektury grafických čipů, zatím se ale jen spekuluje o tom, kdy se začnou nové karty prodávat, a hlavně o tom, jaký bude jejich výkon a spotřeba.

Kvůli obrovskému zdražení energie se totiž i fanoušci výkonných počítačů začínají dívat, kolik jejich stroj žere. Při současných spotřebitelských cenách je hraní na počítači stále ještě hodně levná zábava, ale elektrický přímotop se dá koupit i levněji než v podobě špičkové grafické karty.

Nvidia také chystá něco opravdu nového. Podle obchodní ředitelky Collette Kressové půjde o „nový segment trhu, který chceme oslovit svou herní technologií“. To může znamenat spoustu věcí od spolupráce s výrobci televizorů na začlenění funkce Nvidia G-Sync až po návrat kapesního herního zařízení Nvidia Shield, které se ve výsledku ani nedostalo na trh a Nvidia pak chvíli prodávala povedený tablet, než zjistila, že to finančně moc nevychází.

Obrovský úspěch Switche, pro který Nvidia dodává čipy, ukázal, že pro kapesní počítače místo je. Steam má svůj Steam Deck s tříměsíčními čekacími lhůtami… ale uvnitř je pro Nvidii konkurenční AMD. A třeba Nvidia konečně ukáže nový mobilní procesor s výkonnou grafikou, když už nevyšla akvizice holdingu ARM.

Herní týden v Kolíně. Nad Rýnem

Tento týden nemáme jen Nvidii, hry byly v centru dění, protože se konal první „(po)covidový“ herní veletrh Gamescom. Celá akce byla komornější, chyběla odhalení velkých nových titulů, ale po dlouhé době to byla příjemná akce. Na veletrhu v Kolíně se mimochodem ukazovaly i české hry ve stánku CzechInvestu a na stánku holdingu Embracer, který si nedávno koupil mimo jiné práva na dílo J. R. R. Tolkiena a který vlastní hned několik českých studií v čele s Warhorse, které nás ovšem na pokračování Kingdom Come: Deliverance nechává čekat už pátý rok.

Na Gamescomu jsme se dočkali data vydání hry The Last Oricru, za kterou stojí české studio Goldknights. Název toho moc neprozrazuje, ale my jsme si hru mohli vyzkoušet a byla to zábava, přestože jde o hru inspirovanou tituly, jako je Dark Souls. Netradiční novinkou je totiž možnost hrát hru ve dvou na jednom zařízení, takže i jinak náročné souboje lze lépe zvládat, navíc v případě neúspěchu můžete všechno svést na svého herního partnera. Hra vychází 13. října, recenze snad bude s předstihem.

Prostor dostal i hardware. Na místě ukázal novou sportovní výbavu BenQ, SteelSeries a další firmy, ale nejvýraznější novinky si připravilo v termínu Gamescomu Sony, které do Kolína nevyrazilo. Sony jen v online prostředí představilo profesionální verzi ovladače Dualshock s vyměnitelnými páčkami a přidanými páčkami na zadní straně. Dualshock Edge zatím nemá datum zahájení prodeje ani cenu. A na sociálních sítích firma ještě ukázala obrázek nové generace svého VR systému s tím, že se k hráčům dostane během příštího roku, opět zatím bez ceny. Nový VR headset chystá i společnost Meta, tedy Facebook. Neví se, jestli půjde o přímého nástupce populárního Oculu Quest nebo o jiný typ zařízení, ale na podzim se to dozvíme. Facebook už dříve ukázal, jaké všechny novoty vyvíjí a testuje.

Sony ale ve stejném týdnu udělalo něco nevídaného – místo tradičního cyklu postupného zlepšování nebo zlevňování konzolí firma zdražuje. PlayStation 5 už nebude oficiálně stát 13 490 korun, ale o tisíc korun více. Sony změnu vysvětluje vysokou inflací, což je super – zvýšením cen Sony k inflaci přispěje. Cena vzrostla v podstatě všude kromě USA.

A hrám se prostě nevyhneme ani z byznysového pohledu, protože to chvíli vypadalo, že Amazon v pátek oznámí záměr odkoupit vydavatelskou společnost Electronic Arts (EA). Jde o jednu z největších herních firem vůbec. EA mají ve svém katalogu kompletní sportovní impérium od formulí F1 přes obě verze fotbalu až po bojové sporty s licencí UFC. K tomu ještě hry na hrdiny Mass Effect, Dragon Age, střílečky Apex, Battllefield a desítky dalších značek. Různé zdroje se zatím nemohou shodnout, zda k oznámení transakce dojde, ale o tom, že je EA možným cílem akvizice, se mluví od chvíle, kdy Microsoft oznámil akvizici Activision-Blizzardu. Nakonec to nevyšlo, ale to neznamená, že k oznámení nemůže dojít v pondělí.

Z naší zahrádky

Na Techu jsme tento týden testovali levnou wifi, tedy levný bezdrátový router, který se dá koupit za 908 korun. Ukázalo se, že wifi 6 je extrémně povedená technologie, u které tolik nezáleží na ceně, základ funguje mnohem lépe, než by se dalo čekat.

Na opačném konci spektra je nový notebook Matebook X Pro od Huaweie, který pro změnu ukazuje větším výrobcům, jak by měl vypadat takový lehký tenký notebook a co by hlavně v sobě mít neměl.

Odemčenou hvězdou týdne nicméně bude Galaxy Z Fold4, skládací tablet od Samsungu, který má po rozložení skoro 8“ obrazovku a který se jednoduše hodně povedl. Jen si za to Samsung také nechá zaplatit.