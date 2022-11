Motorola začala po dlouhém čekání prodávat novou generaci svého skládacího telefonu. V oblasti ohebných mobilů byla přitom se svým modelem Moto RAZR 2020 průkopníkem – na trhu se tyto kusy začaly prodávat o týden dříve než Samsung Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. Šlo ale o Pyrrhovo vítězství, první pokus o moderní skládačku se Motorole nepovedl.

Druhá generace toho moc nezměnila. Po dvou letech ovšem značka vsází na hlášku „do třetice všeho dobrého“ a konečně se může postavit do duelu s favoritem od Samsungu. Ten vsadil na koncept Galaxy Z Flip, který se prodává lépe než velký Galaxy Z Fold, což je ale hodně i otázkou ceny. A my se podíváme na to, které z moderních „véček“ je lepší. Moto RAZR 2022 s větším displejem venku i uvnitř, nebo zatím neporažený Flip?