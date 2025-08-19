Testování televizí Sony je vždy příjemné. Japonský výrobce používá špičkové nástroje na vylepšení obrazu, ale hlavně má vlastní službu Sony Pictures Core, která nabízí nejkvalitnější streamování filmů srovnatelné s obrazem na 4K Blu-Ray discích.
Model Bravia 5, který představuje vyšší střední třídu televizí, přišel na trh s novým miniLED podsvícením a kvalitním systémem lokálního stmívání, díky němuž může televize kontrastem konkurovat i OLED obrazovkám. Má ale i část jejich nedostatků.
Co se dočtete dál
- Kde Sony udělalo kompromisy a jak se je snaží zamaskovat.
- Jak jasný je obraz z Bravie 5 a jak vypadá ve dne i v noci.
- Jak hraje zvukový systém s velkým subwooferem a dvojicí zadních reprosoustav.
