Deset miliard dolarů. To je odpověď na přímou otázku: „Alexo, kolik Amazon letos prodělá na zařízeních, ve kterých bydlíš?“ Interní materiály Amazonu, ke kterým se dostal Business Insider, ukazují, že nejpopulárnější hlasový asistent v západním světě je všechno, jen ne komerčně úspěšný produkt.

Amazon nabízí chytré reprosoustavy s hlasovým ovládáním prvků domácnosti už deset let, ale stejně jako Apple a Google zatím nenašel způsob, jak na přirozeném ovládání elektroniky vydělat peníze. Naopak, snaha získat a udržet tržní podíl proti konkurentům, kteří své hlasové ovládání dostanou k miliardám lidí ve svých telefonech, firmu stojí hromadu peněz.

Jen za první čtvrtletí roku 2022 hardwarová divize Amazonu, která je spojená s hlasovým ovládáním Alexa, prodělala tři miliardy dolarů. A to bylo před tím, než proběhl Amazon Prime Day a Black Friday, kdy Amazon nabízí svá chytrá zařízení se slevami, které často přesahují 50 procent, a další kusy rozdává v balíčcích s jinými produkty.

Původní záměr Amazonu byl podpořit používání vlastních služeb a nakupování prostřednictvím hlasových příkazů. Výzkumy ale ukazují, že uživatelé toho od chytrých asistentů moc nechtějí a nejčastější způsob využití chytrých reprosoustav spočívá v tom základním – „Alexo, Siri, Google, zahrajte mi písničku“.

Už při spuštění Siri pro iPhony jsem v recenzi poznamenal, že jediný smysluplný způsob využití Siri v angličtině pro českého uživatele je právě tato možnost. Ale zahraniční uživatelé, zejména ti v USA, netrpí jazykovou bariérou a s asistenty si mohou popovídat. Google Asistent umí vyřizovat i telefonní hovory nebo alespoň čekat na lince a upozornit na vytouženou chvíli, kdy se na druhé straně ozve člověk. Ale ani to nestačí. A prodeje chytrých reprosoustav v podstatě stagnují, což je problém hlavně pro Amazon, který nemá vlastní telefonní operační systém.

V našich končinách je problém v tom, že žádný z rozšířených asistentů nemluví česky, a tím se komplikuje i vyhledávání hudby. Pokud používáte anglickou verzi Asistenta, nebudete mít moc štěstí s vyhledáváním českých názvů skladeb a jmen interpretů. Třeba „Hey, Siri, play me some Visací Zámek“ skončí u spuštěním skladby Tease me od kapely Steed. Mohlo by to být i horší. Jako elektronický projekt College místo folkového Klíče. U nás doma nakonec chytré reprosoustavy Amazon Echo Show a Echo Dot slouží jako zdroj zvuku pro chytrý zvonek Blink a v kuchyni používáme Alexu jako minutku. Děti pak baví říkat: „Alexa, shut up!“

Tím se ovšem dostáváme k další negativní stránce chytrých asistentů – prý poškozují dětskou empatii a učí je mluvit jako roboty bez pořádné intonace. To má ovšem snadné řešení – nenechávat děti povídat si s Alexou nebo Siri, ale mluvit s nimi sami a pouštět je do školky.

Amazon své trable s Alexou vyřeší omezením rozpočtu a propouštěním. Do týmu spojeného s Alexou přestal nabírat nové lidi už v roce 2019, kdy projekt začal ztrácet podporu Jeffa Bezose. To ale nestačí. Firma se chystá propustit 10 tisíc lidí a týmy kolem Alexy a zařízení od Amazonu už nebudou stát stranou. Podle nového šéfa ale firma s Alexou dál počítá.

Amazon není sám. Google údajně výrazně omezuje investice do Google Asistenta, zejména do jeho úprav pro různé typy zařízení mimo vlastní produkty řady Pixel a Chromecast. S českou lokalizací to tak opět vypadá hůře, přitom základ v podobě funkčního hlasového vyhledávání v Češtině má Google už snad deset let. Microsoft to s Cortanou zabalil, ale nabízí alespoň i v češtině solidní diktování v Officu. Ani Apple se do rozšiřování Siri nehrne, ale pokládá ji pořád za součást svého ekosystému, na které se vyplatí pracovat. Chystá jednodušší oslovení, jen Siri místo Hej Siri, a větší integraci do aplikací třetích stran. V aktuálním stavu je ale Siri stále nejméně schopnou digitální asistentkou ve srovnání s Alexou a Google Asistentem.

Qualcomm představil nové mobilní čipy a tento týden jsou venku první výsledky testů výkonu z referenčního zařízení od Qualcommu. Ty ukazují zajímavé zlepšení výkonu, ale také to, že se Snapdragon 8 Gen 2 ve výkonu na jedno jádro pořád nedostane ani před rok a kus starý Apple A15 Bionic, ale zase ani s novějším mírně upraveným A16 Bionic z iPhone 14 Pro neprohrává o parník. Pro výrobce telefonů s Androidem je to nepochybně dobrá zpráva.

Apple si možná naopak dělá starosti. Foxconn má problémy se zaměstnanci v Čeng-čou, kde úřady nařídily karanténu pro 13 milionů obyvatel. Foxconn ve snaze získat dostatek dělníků pro výrobu iPhonů slíbil zájemcům vysoké odměny, které ale nevyplatil, údajně kvůli počítačové chybě. Zároveň prý zaměstnanci nedostávali dostatek jídla. Apple už na místě problémy pomáhá řešit a Foxconn tak krátce po zveřejnění videa ze střetu dělníků s ochrankou nabízí možnost nově nabraným zaměstnancům opustit firemní kampus i s vyplacením slíbených peněz. iPhonů pro vánoční trh je ale zatím dost a na HN.cz sledujeme zajímavé nabídky nejen od Applu.