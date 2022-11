Co musí mít ideální televize pro rok 2022? Dostatečně velkou úhlopříčku, rozlišení 4K, podporu HDR, pěkný design a možnost zobrazit 120 snímků za sekundu pro majitele moderních herních konzolí. Ještě by měla mít parádní kontrast, vysoký jas a hezký design.

Philips k základům přidává ještě svou patentovanou ozdobu – technologii Ambilight, která dělá sledování televize o něco působivější a příjemnější. A u nového modelu s odvážným označením The One Philips slibuje, že má všechno, co zákazníci mohou chtít. Včetně spousty velikostí od 43“ do 86“. Philips The One má možná všechno, ale to znamená, že se najdou i nějaké nedostatky.