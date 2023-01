Karta, kterou Nvidia představila jako RTX 4080 s 12 GB paměti, se vrátila s novým jménem a lepší cenovkou. Už to dělá z GeForce RTX 4070 Ti unikát. V podstatě se potvrdilo jen to, co jsme odhadli už při původním představení. Cena byla ambiciózní, ještě navnaděná boomem kryptoměn a obrovskou poptávkou po výkonných grafických kartách.

V novém provedení je RTX 4070 Ti zajímavější. Každé snížení ceny dělá zájemcům o počítačové komponenty radost, i když jde o snížení z dvaceti pěti tisíc o třináct procent. Architektura Ada Lovelace, pojmenovaná po autorce prvního počítačového programu, je v praxi ještě lepší, než by se mohlo zdát z papírových parametrů. Vysokou cenu dokáže obhájit podobně jako celoodpružená horská kola s karbonovými rámy nebo nože z damaškové oceli.

My jsme na test jsme získali masivní MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio 12G, která má tři velké větráky a na zadní straně počítače zabere hned tři pozice. Výsledkem je fantastické ticho bez ohledu na to, jestli létáte nad Manhattanem ve sportovním letadle, nebo exportujete hodinové video v rozlišení 4K.