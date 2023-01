Nové grafické karty jsou drahé, zdražují i herní konzole a Nvidia i Microsoft chtějí přilákat více lidí k hraní přes internet, kdy hry běží na serverech stovky nebo i tisíce kilometrů daleko. Něco jako herní Netflix nejen placením, ale také technologickým principem.

Cloudové hraní se Nvidia snaží vypilovat už deset let, Microsoft čeká pátý rok, ale největší pokrok pro hraní bez PC a konzolí nabízí až začlenění herních služeb do nejprodávanějších televizí. Samsung s nimi bodoval celý loňský rok a rozčiloval tím majitele starších modelů. Nyní podporu GeForce Now od Nvidie i cloudového hraní od Microsoftu zpřístupnil i na televizích z roku 2021. A my začali testovat.

Cloudové hraní potřebuje jen tři věci – aplikaci pro přístup k takové službě, ovladač a internetové připojení. Mít takovou aplikaci přímo v televizi, u největší obrazovky v domácnosti, pak dává smysl. Samsung nabízí GeForce Now a Xbox Cloud Gaming propojený s předplatným Xbox Game Pass. Obě varianty umožňují hrát bez placení online hry jako Fortnite nebo War Thunder, ale jinak se obě služby zásadně liší.