Apple nechal své zákazníky dlouho čekat na nejlepší displeje současnosti, trvalo mu to deset let. Mezitím ale oslnil OLED panely v chytrých hodinkách a údajně plánuje i Macbook s obrazovkou nabízející dokonalý kontrast milionů bodů, které lze nezávisle ovládat. To je ale jen mezihra. Už za rok by kalifornská firma ráda začala nabízet něco, co nikdo z konkurentů nemá.

Nejprve v hodinkách Apple Watch, ale co nejdříve ve většině produktů by měly zazářit panely tvořené mikroskopickými světelnými diodami z anorganických materiálů. MicroLED jsou jasnější a nehrozí u nich vypalování obrazu jako u nešetrně používaných OLED panelů. Hlavní cíl Applu je přitom prostý: znovu se odlišit a více vydělat.