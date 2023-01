Zlý ČEZ, nešikovný stát s cenovým stropem a složitá struktura ceníků i nejistota cen na energetické burze motají hlavu spoustě lidí, nejen majitelům solárních elektráren a zájemcům o jejich pořízení. Proti sobě stojí touha po jistotě a naděje na menší účty za elektřinu.

Majitelé elektráren mají více možností. V podstatě jen oni, tedy i my, si mohou vybrat mezi standardní nabídkou elektřiny a nákupem energie prostřednictvím spotových cen podle aktuální nabídky a poptávky. Dopočítat se k tomu, co se opravdu vyplatí, vyžaduje Excel, spoustu dat a ideálně křišťálovou kouli. Jisté je jen to, že velké energetické firmy nehrají úplně fér.

Nejistý strop, nadějný spot

„Nechcete už platit 20 korun za kilowatthodinu? Vyhněte se spotovým cenám,“ říká stále zobrazovaná reklama ČEZ, která láká zákazníky na pořízení nové smlouvy. Strašení spotem je spojené s koncem loňského léta, kdy se cena elektřiny a plynu v denních cenách obchodovaných na burze dostala extrémně vysoko kvůli obavám z nedostatku plynu a tím i elektřiny v Evropě.