Jste otrokem své elektrárny, stojí vám to vůbec za to?! Takový komentář mi přišel v reakci na článek o tom, že se člověk s fotovoltaickou elektrárnou chová trochu jinak, než když energii odebírá jen z distribuční sítě. Je to sice netypická reakce,...

23. 2. 2023 ▪ 12 min. čtení