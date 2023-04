Vinyl je na vrcholu své obnovené popularity. A i když polovina lidí kupuje gramofonové desky jen jako ozdobu a sběratelské předměty, stále se najdou desítky milionů fajnšmekrů, kteří si dokážou udělat čas na to, aby si pustili desku se vším, co k tomu patří.

Neobstojí ani výmluvy na to, že hi-fi systémy jsou složité a zastaralé. Jednak to není pravda, jednak i na to existuje jednoduchý protiargument. Může jím být Victrola Stream Carbon. Gramofon, který se připojí k bezdrátovým reprosoustavám Sonos a začne z nich hrát automaticky v okamžiku, kdy se stylus dotkne drážky v gramofonové desce.