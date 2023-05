ChatGPT, Bing AI a Google Bard jsou známá jména, kterých se část lidstva děsí, část už našla způsoby, jak si díky nim ušetřit práci, vydělat peníze nebo užít zábavu. Systémy velkých jazykových modelů, které umí vytvářet text na přání, mají potenciál změnit svět podobně jako počítače a internet.

Proti velkým a bohatým firmám, jako je OpenAI s Microsoftem či Google a Facebook, dnes stojí menší projekty, které se snaží dokázat to, co se povedlo systému GNU/Linux ve světě serverů a mobilních telefonů. Tedy nabídnout levnější otevřenou a svobodnou alternativu, se kterou si lidé mohou dělat, co chtějí.

My jsme se podívali na populární projekty od ChatGPT 3.5 a 4 přes Claude Instant a úplnou novinku StableVicuna od autorů obrázkové umělé inteligence Stable Diffusion až po necenzurovaný Pygmalion, který si můžete pustit doma na svém počítači.