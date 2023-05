Říct cokoliv negativního o herní sérii The Legend of Zelda hraničí s rouháním. Nintendu se podařilo vytvořit kouzelné království Hyrule s ikonickým hrdinou, krásnou princeznou a démonickým záporákem. A také se mu povedlo na stejném základě vytvořit spoustu her, které si většinou nejsou moc podobné.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom patří k výjimkám. Staví na stejném základě jako předchozí díl, přesto je dramaticky odlišná a větší, i když to vypadalo, že fenomenálně úspěšný předchozí díl je pro Nintendo Switch trochu velké sousto.