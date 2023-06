Americká federální obchodní komise FTC dělá vše pro to, aby zabránila převzetí herního vydavatelství Activision Blizzard ze strany Microsoftu. Tento týden podala u obvodního soudu pro severní Kalifornii žádost o předběžné opatření.

To mělo zabránit oficiálnímu uzavření akvizice v hodnotě necelých 69 miliard dolarů (přes 1,5 bilionu korun) v případě, že by se Microsoft a Activision Blizzard rozhodly uzavřít transakci bez ohledu na výhrady regulátorů a probíhající schvalovací řízení. To v USA začalo zamítavým stanoviskem FTC. Právníci obchodní komise u soudu argumentovali rizikem, že k takovému kroku Microsoft a Activision sáhnou poté, co transakci schválenou Evropskou komisí či regulátory v Japonsku a Brazílii zamítl britský antimonopolní úřad.