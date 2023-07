Je velký, je pěkný a pohrdá Excelem. Laptop HP Omen 17 se hlásí hrdě k hráčské DNA – a nesnaží se to maskovat. Aby notebook nesváděl k tvorbě kontingenčních tabulek, raději mu výrobce sebral numerickou klávesnici.

Vysoký výkon a spousta konektorů by teď mohly připomínat mobilní pracovní stanici, ale HP na práci nabízí jiné stroje. To ovšem neznamená, že by tento stroj vypadal jako vánoční stromeček plný blikajících světýlek. Oči má upoutat jen holografický kosočtverec nad jednoduchým logem Omen.