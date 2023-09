Většina z nás nechce zemřít. Je ale jisté, že se to stane. A otázka zní: kdy to bude? A jde to nějak ovlivnit? ptá se americký publicista Dan Buettner v úvodním díle nového dokumentárního seriálu z produkce streamovacího gigantu Netflix. Navštěvuje...

20. 9. 2023 ▪ 4 min. čtení