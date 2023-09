Deset největších firem v herním průmyslu vydělá za rok více než 150 miliard dolarů (téměř 3,5 bilionu korun). Obří příjmy rostou se začátkem školního roku, jak se tvůrci her připravují na vánoční sezonu. Říjen a listopad pak představují měsíce s největší hustotou očekávaných her, které prodávají miliony kopií. A některé z nich to dokážou zopakovat každý rok v nové verzi.

Opravdové hity, které získají desítky milionů hráčů, jsou vzácné. Minecraft, Grand Theft Auto, Zaklínač 3: Divoký hon, Mario Kart 8 či God of War si dokážou zájem hráčů udržet třeba celou dekádu. Totéž platí i pro sportovní série vydavatelství Electronic Arts.

Letošní nabídka her je nejnabitější za dlouhou dobu, odstartovala „předčasně“ už v srpnu tituly Baldur’s Gate 3 a Starfield, které v počtu hráčů míří do desetimilionového klubu. Některým herním firmám se ovšem nedaří. Například majitel českých studií Ashborne Games a Warhorse ruší celá studia a propouští.

Co se dočtete dál Na jaké velké hry s potenciálem milionových prodejů se letos můžeme těšit?

Která česká hra má vyjít ještě do konce roku 2023?

Jaké firmy na hrách vydělávají nejvíce?

A proč je mezi nimi Apple?