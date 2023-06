Příběh československých legií je poutavější než velké romány nebo filmové série, ale většina Čechů o legionářích slyšela jen útržky. Historie, ve které jednotky československých bratří bojovaly na straně Spojenců v první světové válce a poté proti rudé bolševické armádě, se komunistům nehodila, a tak se o ní mlčelo.

Přiblížit neuvěřitelnou statečnost a bojové schopnosti legionářů chce nyní brněnské studio Ashborne Games. Z celé mozaiky bojů legionářů si vývojáři vybrali atraktivní cestu obrněných vlaků do Vladivostoku. Poslední vlak domů, nebo Last Train Home, svěří hráčům do rukou obrněný vlak a jeho posádku s jasným cílem – dostat se domů přes téměř celé Rusko.