Některé hry čekají na nový život i desítky let. Například Super Mario RPG se dočkalo přepracované moderní verze po 27 letech. Sony na to jde jinak. Pokračování kultovního postapokalyptického akčního hororu The Last of Us vyšlo v roce 2020 a o tři a půl roku později je tu jeho remaster.

Malý rozestup mezi původní hrou a přepracovanou verzí vyvolal rozporuplné reakce i proto, že původní verze dostala aktualizaci, která hru upravila pro novou konzoli PlayStation 5. Na obhajobu Sony lze ale rovnou říct, že remaster s novým herním režimem a bonusy, které přibližují vývoj hry, si majitelé původní verze mohou pořídit velmi levně. A málokdo nejspíš odolá.

Zbývá vám ještě 90 % článku