Telefony, které mají po rozložení dvakrát větší obrazovku, už nejsou jen doménou Samsungu. Honor ukázal, že to jde dělat i lépe, a je to patrné na první pohled. S přimhouřeným okem se dá říct, že skládačka Honoru je stejně velká jako normální mobily. Zdánlivá maličkost má v praxi obří dopad.

Honor se chce s novými mobily natrvalo vymanit z pozice levné značky a jde na to dobře. Elegantní vzhled by nestačil, kdyby to i uvnitř nebylo zajímavé. První dojmy ale nestačí, testování ukázalo, jak na tom Magic V2 je v každodenní praxi.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Jak skládací Honor obstál v reálném provozu a které jeho vlastnosti jsou nejlepší na trhu.

Kdo si nejlépe užije velkou vnitřní obrazovku a k čemu je certifikace IMAX Enhanced.