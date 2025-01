Už jste někdy viděli telefon, který přežil půl hodiny v myčce nádobí nebo bez šrámu na obrazovce zvládl funkci kuchyňského prkénka? Honor takový zážitek nabídl na evropském představení svého nejvyššího modelu Magic 7 Pro.

Myčka se skleněnými dvířky běžela celou dobu akce, a telefon v ní stále fungoval. Krájení jablka mizerně nabroušeným nožem jsme se ujali sami. Jablko nebylo moc veliké, ale o to více energie jsme mohli vložit do jednotlivých… spíše seků než řezů. Ani vlastní oči, ani citlivé konečky prstů při následné kontrole neodhalily žádné poškození. A to byl jenom začátek.

Snímek z Honoru Magic 7 Pro Foto: Otakar Schön

Co se dočtete dál Jak si Honor Magic 7 Pro stojí v testu odolnosti proti vodě a mechanickému poškození a co to znamená specifikace IP69?

Jaké fotografické schopnosti nabízí trojice fotoaparátů v Honoru Magic 7 Pro a jak si vede vylepšená AI úprava portrétů?

Jaký je výkon a výdrž baterie Honoru Magic 7 Pro s novým procesorem Snapdragon 8 Elite?