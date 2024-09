Kdyby to u telefonů bylo stejné, Samsung by prodával mnohem víc Galaxy S24 Ultra. To je hlavní zjištění srovnávacího testu dvojice nejlépe vybavených chytrých hodinek na trhu.

Na jedné straně stojí Apple Watch Ultra 2 v nové černé barvě, na straně druhé jejich „kopie“. I když se zdá, že jde o konkurenty, v praxi to je úplně jinak. K iPhonu si nikdo nekoupí Galaxy Watch a naopak. O to zajímavější je, jak blízko k sobě oboje hodinky mají.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Co spojuje nejdražší hodinky od Applu a Samsungu.

V čem jsou mezi oběma produkty pro náročné zákazníky největší rozdíly.

Jak jsou na tom při stejné praktické zátěži s výdrží baterie.