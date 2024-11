Brzy to bude rok a půl, co Toyota vzbudila rozruch zprávou, že díky nové baterii mají její elektroauta ujet až 1200 kilometrů na jedno nabití. U nabíječky by přitom auto mělo strávit jen deset minut. Kouzlo tkví v baterii s pevným elektrolytem, v...

23. 10. 2024 ▪ 4 min. čtení