Kupovat nabíječku k telefonu bylo dřív zbytečné. V balení s telefonem bylo všechno potřebné. Pod zástěrkou ekologického přístupu ale napájecí adaptéry z balení s telefony zmizely. A to není jediný důvod podívat se po něčem lepším, než je obyčejná nabíječka.

Díky USB-C konektorům se USB kabelem dají nabíjet i laptopy a spousta dalších zařízení. Zároveň vlastně neexistuje domácnost, ve které by bylo dost zásuvek. To se dá vyřešit jezevčíkem, ale ještě lepší jsou moderní nabíječky, které zvládnou najednou nabíjet několik zařízení. My jsme zkusili čtyři různé, dvě z AliExpressu, O2 PowerHub a AlzaPower M300.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kdo potřebuje výkonnější verze nabíječek a komu stačí levnější modely

Jak se v praxi osvědčil O2 Power Hub a AlzaPower M300

Jak vybírat napájecí USB-C kabely a proč dává smysl si připlatit