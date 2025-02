Po šesti letech se fanoušci jedné z nejúspěšnějších českých her posledních let dočkali oficiálního pokračování. Kingdome Come: Deliverance 2 je podle herního vývojáře Viktora Bocana ve všem větší, lepší a uvěřitelnější. „Svět jsme pro hráče připravili až do takového detailu, že tam budou zažívat svá vlastní dobrodružství. Sám jsem to hrál víc než tisíckrát a dohrál asi jednou,“ říká ve Spotlightu.

Podle Bocana je herní doba druhého dílu opět velmi závislá na tom, jak moc bude hráč z vlastní iniciativy prozkoumávat svět kolem sebe. „Zkoušeli jsme říkat testerům, ať to hrají co nejrychleji, abychom věděli, jak rychle se dá dostat na konec. Někteří ve hře strávili 30 až 40 hodin, jiní i 100 až 200, a pořád neměli dohráno,“ popisuje v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

Největším lákadlem je podle něj až nezvyklá míra detailu, kterou vložili do každého aspektu hry. Nejvíce pak do designování velkého středověkého města, Kutné Hory. „Bylo to naprosto příšerný, vůbec nevím, co nás to napadlo, ale povedlo se to. Možná to není největší město ve videohře, ale určitě nejdetailnější, které kdy vzniklo,“ říká Bocan a dodává, že něco takového by v prvním díle nebylo technicky vůbec možné.

Sám Bocan má na starosti design soubojů, které hrají ve středověkém RPG velkou roli. „Přidali jsme tentokrát i palné zbraně, ale spíš abychom dokázali, jak moc byly tehdy ještě k ničemu. Stejně tak jsme vylepšili i souboje z koňského hřbetu, které jsou tak autentické, že pochopíte, že ani tenkrát nešlo z koňského sedla nic trefit,“ směje se vývojář Warhorse Studios.