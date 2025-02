Proč nemůže Samsung přijít s dokonalým telefonem, který všem vytře zrak? Korejská firma k tomu teoreticky nemá daleko. Má nejlepší mobil na trhu s velkým náskokem. Má k dispozici nejlepší mobilní procesor, který poprvé překonává nejvýkonnější čip v iPhonech. I fotoaparáty se dočkaly zásadního vylepšení. Jednoduše skvěle rozdané karty.

Galaxy S25 Ultra má fantastické základy, dokonalý ale není. Telefon, který by rozvířil vodu, potřebuje víc než jen splněné domácí úlohy. Nesmí dělat kompromisy. Jenže velké, veřejně obchodované firmy mají dělání kompromisů v popisu práce. Na pozici Galaxy S25 Ultra jako vlajkové lodi to nic nezmění, ale je to škoda.

Zbývá vám ještě 95 % článku