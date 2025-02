Herní studio Obsidian má za sebou skvělé hry. Jejich poslední dílo Pentiment patřilo mezi vůbec nejlepší hry roku 2022 a okouzlilo netradičním provedením s ručně kreslenou grafikou a poutavým příběhem plným voleb a jejich následků.

Po letech odkladů nyní přichází návrat ke kořenům. Avowed je akční fantasy hra na hrdiny zasazená do světa Eora, do nějž vývojáři zavedli hráče ve hrách ze série Pillars of Eternity. Propracovaná mytologie i politika hře dávají jasnou identitu a soubojový systém, ve kterém hráči mohou během vteřiny vyměnit meč za drtivá kouzla, má svůj půvab.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Jak funguje soubojový systém s možností používat najednou magii i střelné zbraně?

Co skrývají tajemné Živoucí země ohrožené nakažlivou nemocí?

Proč má Avowed komplikovanější pozici kvůli odkladu z listopadu loňského roku?