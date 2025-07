Nothing letos potěšil povedenými levnými telefony Phone (3a) a (3a) Pro, zaujal neotřelými sluchátky Headphone (1) a nyní – po dvou letech – znovu zkouší konkurovat těm nejlepším telefonům.

Nothing se tentokrát soustředil na kvalitu fotoaparátů a výdrž baterie. Odlišnost od konkurence má jako vždy zajistit atypický design a unikátní vzhled uživatelského prostředí. Nothing se snaží zavádět i nové funkce umělé inteligence, to ale není důvod zvolit tak trochu jiný telefon.

Co se dočtete dál Co všechno umí malý displej Glyph Matrix na zádech telefonu.

Jaké snímky Phone (3) se čtveřicí 50Mpx fotoaparátů zvládne pořídit.

Jak je na tom Nothing Phone (3) v poměru ceny a výkonu v porovnání s konkurencí.