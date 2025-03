Nothing je jedinečný výrobce mobilních telefonů. Žádná jiná značka nemá tak nadšené fanoušky. A jen pár značek má příznivců tak málo. Firma založená bývalým šéfem značky OnePlus je čistě komunitní záležitostí. To má své výhody i nevýhody. Jednoznačnou výhodou je fakt, že je telefony Nothing snadné poznat zepředu i zezadu.

Loni Nothing překvapil levným modelem Phone (2a). Za osm tisíc korun v podstatě neměl konkurenci. Nyní přichází hned dva nástupci. Na veletrhu MWC v Barceloně se ukázal Nothing Phone (3a) a Phone (3a) Pro. Cena se stále drží poměrně nízko a nejsilnější stránkou zůstává design a kvalita fotovýbavy.

Co se dočtete dál Představení nových telefonů Nothing.

Srovnání fotoaparátů s iPhonem 16 Pro.

Nový systém Glyph a jeho využití.