Elon Musk podal žalobu na Apple a OpenAI kvůli potenciálnímu zneužívání dominantního postavení obou firem. Žalovaným firmám klade za vinu, že se spolčily, aby zlikvidovaly konkurenci v oblasti umělé inteligence. Vygradoval tak dlouhodobou kritiku obou firem.
Žaloba oběma firmám vytýká snahu ovládnout trh, a to i za cenu dlouhodobě ztrátového podnikání. Musk v ní zároveň uvádí, že výsledek soudního řízení zásadně ovlivní budoucnost jeho firem. Vedle miliard dolarů jde ale i o jeho vlastní ego.
Co se dočtete dál
- Proč se Musk bojí spojení Applu a OpenAI.
- Jaké výhody nabízí OpenAI ekosystém Applu.
- Čím spolupráce Applu a OpenAI ohrožuje budoucnost Muskových firem.
